ANSES: EL CALENDARIO DE PAGOS CONFIRMADO PARA ABRIL 2026
El organismo dio a conocer el cronograma para los beneficiarios de las asignaciones y jubilaciones. En abril, las prestaciones tendrán un incremento del 2,9%. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante los últimos días, publicó el calendario de pagos de abril para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones, incorporando aumentos y beneficios complementarios.
En el cuarto mes del año, el organismo aplicó un ajuste del 2,9% basado en la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es asegurar que los ingresos se actualicen de manera automática para que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios. De esta manera, la jubilación mínima a $380.319,31.
El bono extraordinario: quiénes lo cobran y cómo funciona
Uno de los aspectos más importantes es que se mantiene el bono extraordinario de $70.000, diseñado para reforzar los ingresos de quienes tienen haberes más bajos.
Para los jubilados que cobran la mínima, el bono se paga en su totalidad, logrando que su ingreso total alcance los $450.319,31.
Quienes reciben montos superiores a la mínima también acceden al beneficio, pero de manera proporcional, asegurando que ningún beneficiario quede por debajo del piso establecido.
Qué pasa con la PUAM y las pensiones no contributivas
Otras de las asignaciones que ajustaron sus montos siguiendo la movilidad previsional son la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas, que además recibieron el bono extraordinario. En estos casos, el refuerzo se aplica de manera proporcional según cada tipo de prestación, con el objetivo de fortalecer los ingresos más bajos del sistema.
Calendario de pagos ANSES abril 2026: cuándo cobro
El cronograma de pagos se organiza según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Jubilados y pensionados con haber mínimo
- DNI terminados en 0: viernes 10 de abril
- DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
- DNI terminados en 2: martes 14 de abril
- DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
- DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
- DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
- DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
- DNI terminados en 7: martes 21 de abril
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
- DNI terminados en 9: jueves 23 de abril
Jubilados y pensionados con haberes superiores
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminados en 0: viernes 10 de abril
- DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
- DNI terminados en 2: martes 14 de abril
- DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
- DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
- DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
- DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
- DNI terminados en 7: martes 21 de abril
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
- DNI terminados en 9: jueves 23 de abril