ANSES detalla los requisitos para acceder a cada pago extra de la AUH en octubre.

Otro refuerzo clave es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, dirigido a titulares de AUH con hijos menores de 3 años. Su objetivo es acompañar la nutrición y el desarrollo infantil en una etapa fundamental. En octubre, este extra se fijó en $42.711 por hijo, acreditándose junto con el haber mensual de la AUH.

Finalmente, la Libreta AUH cumple un rol central, ya que permite acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los hijos. Su presentación anual libera el 20% retenido de cada mes, lo que significa que las familias reciben un pago acumulado adicional al cierre del año.

Asignación Universal por Hijo

Monto oficial 100%: $117.252

$117.252 Monto efectivo (80% mensual): $93.801,60

$93.801,60 Tarjeta Alimentar: 1 hijo: $52.250: Total mensual: $146.051,60 2 hijos: $81.936: Total mensual: $175.737,60 3 hijos o más: $108.062: Total mensual: $201.863,60

Complemento Leche 1000 Días (si corresponde, menores de 3 años): $42.711 por hijo Ejemplo 1 hijo menor de 3 años: $93.801,60 + $52.250 + $42.711 = $188.762,60



AUH por hijo con discapacidad

Monto oficial 100%: $381.791

$381.791 Monto efectivo (80% mensual): $305.432,80

$305.432,80 Tarjeta Alimentar: 1 hijo con discapacidad: $305.432,80 + $52.250 = $357.682,80 2 hijos con discapacidad: $305.432,80 x 2 + $81.936 = $692.801,60 3 hijos con discapacidad: $305.432,80 x 3 + $108.062 = $1.024.360,40

Complemento Leche 1000 Días (si corresponde, menores de 3 años): $42.711 por hijo Ejemplo 1 hijo con discapacidad menor de 3 años: $305.432,80 + $52.250 + $42.711 = $400.393,80



Libreta AUH

A lo anterior se suma la liberación anual del 20% retenido, que se paga de una sola vez al presentar la libreta de salud y escolaridad.

Por hijo sin discapacidad: $23.450,40 acumulados al año.

Por hijo con discapacidad: $76.358,20 acumulados al año.

Fechas de pago en octubre 2025

El calendario de pagos de ANSES programado para octubre da inicio el miércoles 8 del mes en curso. Los titulares de la AUH cobrarán en las siguientes fechas, según la terminación del DNI: