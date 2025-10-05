ANSES confirma el calendario oficial de cobros de la Asignación Universal por Hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante las últimas semanas, dio a conocer un aumento en cada una de sus prestación para octubre. Los programas, como lo son la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones, tendrán un ajuste del 1,9% luego de conocerse la inflación de agosto.

Por otro lado, también anunció el calendario de pagos para el décimo mes del año, que comenzará el próximo 8 de octubre. Cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, aunque la fecha depende del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025 Con la aplicación del aumento, los valores de las asignaciones familiares de pago único quedan establecidos en:

Nacimiento: $68.341

Matrimonio: $102.330

Adopción: $408.575 (antes $401.074)

Ayuda Escolar Anual: $42.039

Estos montos varían según el rango de ingresos familiares. El tope individual para octubre será de $2.403.613 y el tope familiar de $4.807.226. Quienes superen esos límites no accederán a los beneficios.