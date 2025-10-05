ANSES CONFIRMA EL CALENDARIO OFICIAL DE COBROS DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO
Las prestaciones del organismo tendrán un ajuste del 1,9% tras la inflación de agosto.
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025
Con la aplicación del aumento, los valores de las asignaciones familiares de pago único quedan establecidos en:
-
Nacimiento: $68.341
-
Matrimonio: $102.330
-
Adopción: $408.575 (antes $401.074)
-
Ayuda Escolar Anual: $42.039
Estos montos varían según el rango de ingresos familiares. El tope individual para octubre será de $2.403.613 y el tope familiar de $4.807.226. Quienes superen esos límites no accederán a los beneficios.
Tarjeta Alimentar
Este beneficio ofrece un refuerzo económico para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los montos en octubre 2025 son:
- Familias con un hijo: $52.250.
- Familias con dos hijos: $81.936.
- Familias con tres o más hijos: $108.062.
Complemento Leche 1000 Días
Este refuerzo nutricional brinda un apoyo adicional de $42.711 por hijo menor de 3 años. El objetivo es mejorar la salud infantil durante los primeros años de vida, etapa crítica para el desarrollo físico y cognitivo.
Libreta AUH 2025
La Libreta AUH permite acceder al 20% retenido del monto total de la asignación. Al presentar los certificados de salud, vacunación y escolaridad, las familias pueden recibir hasta $165.000 por hijo. El trámite se realiza en las oficinas de ANSES o a través de su página web oficial.
Fechas de pago de octubre
Asignación Familiar por Hijo y AUH
- DNI terminado en 0: 8/10
- DNI terminado en 1: 9/10
- DNI terminado en 2: 9/10
- DNI terminado en 3: 13/10
- DNI terminado en 4: 14/10
- DNI terminado en 5: 15/10
- DNI terminado en 6: 16/10
- DNI terminado en 7: 17/10
- DNI terminado en 8: 20/10
- DNI terminado en 9: 21/10
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 9/10
- DNI terminado en 1: 13/10
- DNI terminado en 2: 14/10
- DNI terminado en 3: 15/10
- DNI terminado en 4: 16/10
- DNI terminado en 5: 17/10
- DNI terminado en 6: 20/10
- DNI terminado en 7: 21/10
- DNI terminado en 8: 22/10
- DNI terminado en 9: 23/10
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 9/10
- DNI terminados en 2 y 3: 13/10
- DNI terminados en 4 y 5: 14/10
- DNI terminados en 6 y 7: 15/10
- DNI terminados en 8 y 9: 16/10
La asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones.