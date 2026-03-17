ANSES BRINDA UNA AYUDA ECONOMICA PARA LOS QUE PERDIERON EL TRABAJO

Perder el empleo no solo implica un cambio en la rutina diaria, sino también un impacto directo en los ingresos. Frente a esta situación, la Anses cuenta con una prestación por desempleodestinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin trabajo por causas ajenas a su voluntad.

Este beneficio no está disponible para todos los casos. Está dirigido principalmente a quienes fueron despedidos sin causa, finalizaron su contrato o atravesaron situaciones contempladas por la ley laboral. Además, para acceder es necesario cumplir ciertos requisitos vinculados a los aportes realizados. Por ejemplo, los trabajadores permanentes deben haber aportado al menos seis meses en los últimos tres años, mientras que quienes tenían empleos eventuales o de temporada deben acreditar más de 90 días trabajados en el último año.

La duración del cobro varía según la cantidad de aportes y los ingresos previos, y puede extenderse entre dos y doce meses. En el caso de personas mayores de 45 años, existe la posibilidad de prolongar el beneficio por seis meses adicionales.

Una vez aprobado el trámite, el pago se realiza a través de una cuenta bancaria. Si el beneficiario no tiene una, se le abre una cuenta especial para percibir la prestación. Además, este ingreso es compatible con algunas asignaciones familiares, como la AUH, la ayuda escolar o las asignaciones por nacimiento, adopción o matrimonio.

Para iniciar el trámite, es necesario presentar el DNI y documentación que acredite la situación de desempleo, como el telegrama de despido, contratos finalizados u otros comprobantes según el caso. La gestión puede hacerse de manera online o presencial con turno previo.