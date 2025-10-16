ANMAT PROHIBIÓ LA VENTA DE UNA RECONOCIDA GOLOSINA Y UNA SERIE DE PRODUCTOS «KETO»
De acuerdo con la Anmat se trata de productos falsificados de los que se desconocen sus condiciones de elaboración y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los consuman.
En tanto, la Disposicion 7566/2025 prohibió «la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea el producto rotulado como: ‘Copito de Nieve, Heladitos Secos’, R.N.E. N°: 04017294, R.N.P.A. N°: 04039186-04039187″.
La medida alcanza en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.
De acuerdo con la Anmat se trata de un producto que carece» de registros sanitarios de establecimiento y de producto» y que está «falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y de RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto apócrifo» y por lo tanto potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo consuman.