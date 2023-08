«ANÍMICAMENTE ESTÁ MUY BIEN»: LA FAMILIA DE MAURO PASSARINO BRINDÓ DETALLES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PILOTO CHAQUEÑO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El piloto chaqueño, Mauro Passarino, sufrió un grave accidente durante el fin de semana mientras competía en el Autódromo de Cascavel en el Estado de Paraná en Brasil. Como consecuencia del siniestro, Mauro padeció fractura de clavícula, húmero, nariz y varias costillas.

«Estamos en diálogo con él –por Mauro- y con los médicos todos los días. Mauro está en terapia y solamente tenemos dos visitas de 30 minutos en el día«, expresó Federico quien se encontraba en camino hacia el hospital para visitar a Mauro. «Somos cuatro que nos vamos turnando y entramos 5 minutos cada uno«, agregó sobre cómo hacen con la familia para que todos tengan un momento junto al piloto.

Al ser consultado por la evolución de Mauro, Federico comentó: «Ayer le hicieron una resonancia que era lo que esperábamos para que puedan sacarle el cuello ortopédico, por suerte no tenía ninguna complicación en la cervical ni en la columna y se lo pudieron retirar en horas de la noche así que hoy seguro que Mauro está mejor».

De todas formas, el padre de Mauro explicó que «sigue con las fracturas que pasaron en segundo plano, en nariz y clavícula y húmero, también creo que está comprometida la muñeca pero eso decimos, no dejamos de que sea importante pero pasa en segundo plano porque, por ahora, lo que estamos en evaluación es la perforación del pulmón derecho que contiene líquido y se está drenando favorablemente».

«El parte médico de anteayer no era tan bueno«, recordó Federico y añadió: «Por suerte, todos los días las noticias van mejorando. Anímicamente se encuentra muy bien y eso está buenísimo, tenemos que esperar 48 horas para que se estabilice y, en caso de operación o cirugía, veremos la posibilidad de trasladarlo al Chaco que tenemos médicos amigos. Sería cuestión de que nos autoricen y si evoluciona bien, la idea es llevarlo a Mauro el fin de semana o la semana que viene a Argentina».

Como se pudo observar en las imágenes, el accidente que le tocó atravesar al piloto chaqueño pudo terminar en tragedia. Este medio le preguntó a Federico si su hijo le comentó sobre ese momento.

«No, no me comentó nada, solamente que quería mantener la punta que la venía ganando con tranquilidad. Me dijo que venía tranquilo y se le fue para atrás la moto, es un circuito complicado donde también hubo otros accidentes pero que no viene al caso. Él no corrió con su moto porque él no corre en 600 sino que corre en la Categoría 1000, fue invitado para que corra con la moto del amigo que es Pedro Valiente de Asunción, Paraguay».

Federico explicó los movimientos que realizó su hijo al caer que le permitieron no sufrir peores consecuencias. «Generalmente cuando los pilotos tienen estas caídas, la moto se separa del piloto y van en direcciones diferentes pero con tanta mala suerte que a la velocidad que iba, la moto se fue para atrás. Mauro logró contarme que cuando vio que la moto venía picando detrás de él, lo que atinó hacer fue cerrar los brazos contra el cuerpo y así es que la moto lo impacta en uno de los brazos, específicamente en el derecho y el mismo brazo hizo que rompa la clavícula y las nueve costillas pero, el brazo amortiguó el golpe«.

Para finalizar, se indagó en si después de que el piloto se recupere por completo tendrá intenciones de seguir compitiendo. «Yo creo que un piloto de este tipo de deportes es igual que un soldado porque se prepara para la guerra«, dijo bromeando Federico pero de todas formas evitó responder por su hijo: «De igual manera no lo sé Mauro es el que decide, seguro que conociéndolo va a continuar pero vamos a esperar«.

Fuente: Diariochaco

