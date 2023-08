ANÍBAL FERNÁNDEZ SE DESLIGÓ DEL ASESINATO A MORENA DOMÍNGUEZ: «NO TENGO POR QUÉ METERME»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, tomó distancia del crimen de Morena Domínguez en Lanús, la niña de 11 años que fue asesinada cuando ingresaba a su escuela: «No tengo por qué meterme», aseguró el funcionario.

El dirigente relacionó además la muerte con la situación social y culpó al gobierno de Mauricio Macri ya que, según él, «la catástrofe de 2015 a 2019 nos hizo retroceder mucho».

«Nosotros no participamos y no puedo contar de lo que no participo», y dijo que «hace muchos años que hay que darle soluciones a esto, la no pobreza, al decir que «no es la pobreza la que genera situaciones de este tipo», remarcó Fernández.

El ministro relacionó lo ocurrido en Lanús a «la falta de expectativas», dijo que «lidiaron con ese tema» durante los gobiernos kirchneristas y señaló a la etapa de Macri en la presidencia: «El gobierno catástrofe de 2015 a 2019 nos hizo retroceder mucho, tenemos que empujar para volver al mismo lugar en el que estábamos».

En cuanto al caso de Morena Domínguez, Fernandez sostuvo: » «El gobierno catástrofe de 2015 a 2019 nos hizo retroceder mucho, tenemos que empujar para volver al mismo lugar en el que estábamos».

Relacionado