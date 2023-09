ALTOTEK INICIÓ BÚSQUEDAS LABORALES PARA CUBRIR 70 PUESTOS DE TRABAJO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La empresa textil Altotek inició una búsqueda laboral para cubrir 70 puestos de trabajo en la primera etapa. Desde el emprendimiento habilitado el pasado 2 de septiembre, Día de la Industria, señalaronn la amplitud de las búsquedas y que buscan llegar a cubrir 360 vacantes con el correr de las semanas.

Se trata de una de las cuatro plantas de este tipo existentes en la Argentina y la única del Norte Grande. Genera 120 empleos para llegar a los 750 con una producción mensual de 18.000 pantalones, 15.000 remeras lisas de algodón, y 50.000 prendas lavadas por turno. La búsqueda laboral que inició esta semana está habilitada para: Administrativo/Contable, Logística, Jefe de Taller, Confeccionista, Corte y moldería, Jefe de lavadero, Operario de Lavadero y Técnico para Mantenimiento de Maquinaria. Los y las interesadas deberán enviar su CV a altotek.argentina@gmail.com .

“Queremos ser bastante abiertos en ese sentido. Por lo cual en cuanto a género es totalmente indistinto, no tenemos ningún tipo de problema. Incluso con las personas de género no binario, están todos y todas bienvenidos”, señaló. Con respecto al rango etario tampoco, pueden tener 18 años como 80, para nosotros eso también es indistinto, lo único necesitamos que obviamente sean mayores de edad, pero después el mínimo o el máximo no hacemos distinción nosotros”, explicó el dueño de Altotek, Rodrigo Ojeda.

Sobre el conocimiento previo, destacó que lo ideal sería que tengan experiencia en confección. “Tiene que tener un conocimiento mínimo, ya sea haber terminado el curso, que se hizo un curso acá de capacitación textil, que lo hizo el Ministerio de Industria, o algún conocimiento básico en el manejo de máquinas textiles”, insistió. “El resto de los puestos obviamente tienen experiencia comprobable si es para logística o si es para administrativo contable, obviamente tienen que tener un tipo de experiencia comprobable”, detalló.

El orgullo de generar trabajo chaqueño

“Este es un trabajo que se viene dando desde hace más de un año. Llegar hasta este momento de lanzar las búsquedas laborales es de total orgullo para nosotros como empresarios. Es el inicio, porque si bien hoy estamos haciendo búsquedas alrededor de 70 puestos de trabajo, vamos a completar más de 360 puestos de trabajo, porque son 120 puestos de trabajo por turno”, detalló Ojeda.

El empresario adelantó que además es una primera etapa. “Porque ya estamos empezando el proyecto para la segunda nave, que la tenemos que construir, en donde se va a confeccionar ropa deportiva también para diferentes marcas internacionales. Y hoy vamos a comenzar con más de 17 licencias internacionales, por lo cual para nosotros como empresarios y como chaqueños es un enorme honor poder contar con estas marcas que nos acompañan”, destacó.

AltoTek está completando certificaciones para trabajar para marcas como Forever 21, Joma, Tascani, y New Balance entre otras. A principio de este mes, el gobernador Jorge Capitanich acompañó la inauguración de la planta textil Altotek, ubicada en el parque industrial de Puerto Tirol y que produce prendas de vestir a gran escala. La inauguración permitió que la provincia cuente con una cadena de valor textil totalmente integrada, que va desde la producción de semillas de algodón hasta la confección de prendas.

“Esto es generar valor agregado en origen, más empleo y mejores salarios en la casa de cada chaqueño y cada chaqueña. A nosotros no nos gusta hablar de más, simplemente hacemos lo que tenemos que hacer”, subrayó Capitanich.

