ALLANAN LA AFA Y LA CASA DE JAVIER FARONI, EL EMPRESARIO LIGADO A “CHIQUI” TAPIA

La Justicia frenó la salida del país de un empresario investigado por el posible desvío de fondos de la AFA. (Fotos: chiquitapia/Instagram – Facebook / Javier Faroni)

Allanan las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ciudad de Buenos Aires y el predio de Ezeiza, además de la casa de Javier Faroni, el empresario teatral vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que es investigado por el desvío de millones de dólares en el exterior.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal, Luis Armella, y están ligados a una ampliación de la investigación sobre la pata internacional del caso por presunta corrupción en la AFA.

El allanamiento al empresario se lleva a cabo en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre, en el que buscan contratos, computadoras y dispositivos de interés para la causa. Previamente, la Justicia le había prohibido a Faroni la salida del país.

El exdiputado bonaerense es uno de los titulares de TourProdEnter, la empresa que administró US$260 millones de la AFA en el exterior, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de empresas presuntamente falsas.

Las maniobras se habrían canalizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Tapia a la cabeza y su Tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino.

TourProdEnter fue inscripta en Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, vinculado políticamente al Frente Renovador de Sergio Massa.

Las claves de la investigación a Javier Faroni, acusado de desviar millones de dólares de la AFA