ALIANZA LIMA VS. BOCA, POR LA COPA LIBERTADORES: FORMACIONES, HORA Y TV EN VIVO

El Xeneize buscará dar el primer paso en la Fase 2 del repechaje, cuando este martes desde las 21.30 juegue en Perú.

El festejo de Merentiel para Boca vs. Independiente Rivadavia (Marcelo Endelli/Getty Images).

Después de un año sin jugarla, Boca pone en marcha el sueño en la Copa Libertadores. Lejos del escenario ideal, porque deberá ganarse la clasificación, pero sueño al fin. Es que su primera prueba de fuego para intentar meterse en la fase de grupos será Alianza Lima, este martes a partir de las 21.30, en el marco de la ida de la Fase 2 del repechaje.

Todavía sin una idea clara que se perciba en cancha y un funcionamiento que solo conoce de lapsos aislados, lo cierto es que el Xeneize no llega futbolísticamente de la manera que hubiese querido Fernando Gago cuando asumió en octubre del 2024.

Sin embargo, lo que si acompañó a Boca en la última semana -y no es poco- para generar un efecto de confianza necesario para esta cita en el Estadio Alejandro Villanueva, son los resultados: viene de ganarle 2-0 a Independiente Rivadavia y 1-0 a Banfield.

Con este panorama, varios lesionados como Edinson Cavani, Marcos Rojo y Ander Herrera -entre otros- y después de rotar algunas piezas en el Sur, Pintita pondrá lo mejor que tiene a disposición en Perú.

¿Las dudas? Si planta un esquema con tres centrales, utilizando a Rodrigo Battaglia como líbero, o una tradicional línea de cuatro en el fondo y el refuerzo arribado de Atlético Mineiro ocupa un lugar en el medio. La otra, está en la delantera. Además, si mantiene tres puntas, Alan Velasco y Exequiel Zeballos se disputan quien será el acompañante de Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

Boca llegó a Perú para disputar la Libertadores

Por su parte, Alianza Lima, dirigida técnicamente por Néstor Gorosito, identificado con River (debutó como jugar y luego lo comandó como DT entre 2008 y 2009), llega a esta instancia tras haber superado a Nacional de Paraguay 4-2 en el global de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

«Intentar no. Nosotros vamos a querer ganar, no es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos once contra once», sostuvo Pipo en la previa.

La probable formación de Alianza Lima vs. Boca, por la Copa Libertadores

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Pablo Ceppelini, Erick Noriega, Pablo Lavandeira; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.

La probable formación de Boca vs. Alianza Lima, por la Copa Libertadores

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi; Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón; Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Los datos de Alianza Lima vs. Boca, por la Copa Libertadores

Hora : 21.30

: 21.30 TV : Fox Sports y Telefe.

: Fox Sports y Telefe. Árbitro : Esteban Ostojich.

: Esteban Ostojich. Estadio : Estadio Alejandro Villanueva.

