ALFREDO RODRÍGUEZ: «CON MILEI REPRESENTAMOS A LA JUVENTUD QUE YA NO LE TEME A LA CASTA QUE LES ROBÓ LA LIBERTAD»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El candidato a gobernador de Javier Milei en Chaco, Alfredo Rodríguez, aseguró que «la generación que va a poner al país de pie, que son los jóvenes de 16 a 40 años ya se expresaron en contra de la casta política» y que están convencidos que «Capitanich y Zdero solo pueden ofrecer lo que gerencian: la pobreza e inseguridad».

«Los jóvenes tienen claro quien les robó la libertad. La libertad de circular sin que les roben ni los maten; la libertad de una educación sin oportunidades al mundo laboral actual, la libertad de emprender y de aportar su talento y conocimiento al progreso del Chaco».

«La casta los necesita mansos y dependientes de una dádiva, los necesita ovejar y la juventud ya les dijo basta. Hoy se sienten dueños de su futuro. Se sienten leones y van a volver a rugir este domingo», agregó.

«Hay una generación que no quiere más respuestas a corto plazo, ni lo convencen con becas o aumentos irrisorios dos días antes de las elecciones. La mitad de los chaqueños, sobre todo niños y adolescentes son quienes más sufren la indigencia y no se sienten contenidos. Pero si algo tienen claro es que no quieren más a quienes conocen desde que nacieron. Tienen claro de que son los responsables que no se pueda andar libre por la calle», añadió.

Rodríguez aseguró que «el domingo el pueblo del Chaco le dice basta al choreo, basta la casta que gerencia la pobreza, que lleva 40 años alimentando la «política del hambre» no tiene más nada para ofrecer».

Relacionado