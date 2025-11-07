ALERTA EN MENDOZA: EL VOLCÁN PLANCHÓN-PETEROA EMITIÓ UNA COLUMNA DE CENIZA DE MÁS DE 1000 METROS

Un nuevo registro de actividad del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa encendió las alarmas en Mendoza. Las cámaras del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) captaron cómo una columna de ceniza se elevó más de 1100 metros sobre la cumbre, desplazándose en dirección sur-sureste.

Situado en el sur provincial, en la zona de Malargüe y en el límite con Chile, el volcán ya se encontraba bajo alerta amarilla desde julio, cuando los organismos detectaron variaciones en la actividad interna y un aumento en los parámetros sísmicos.

Columna de ceniza y monitoreo activo

Según el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), el evento más intenso ocurrió a las 09:58 de este jueves, cuando del cráter emergió un pulso de gases y material particulado fino que alcanzó los 1.100 metros de altura.

La columna de ceniza se elevó por encima de los 1.000 metros sobre el Planchón-Peteroa, en el límite entre Mendoza y Chile (Foto: Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica/Segemar)

En las horas previas, los sistemas de monitoreo habían detectado un incremento en el tremor volcánico, una vibración continua asociada al ascenso de gases o magma. Desde la noche del miércoles, se observaron columnas bajas de gases y pequeñas fracciones de ceniza.

El episodio se enmarca en una fase de actividad moderada que mostró nuevas variaciones recientes (Foto: Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica/Segemar)

Los especialistas del Segemar y del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas), en Chile, explicaron que el sistema de monitoreo utiliza un “semáforo de alerta volcánica”, que va del verde (actividad normal) al amarillo (cambios que requieren vigilancia), hasta el rojo (erupción inminente). Actualmente, el complejo permanece en nivel amarillo, lo que indica cambios internos del sistema volcánico, pero sin riesgo directo para la población.

Vigilancia constante y recomendaciones

A pesar de la magnitud de la emisión, no se reportaron impactos en áreas pobladas. Los organismos mantienen vigilancia constante, y no descartan nuevos episodios de emisión de ceniza en los próximos días, aunque sin erupción inminente cercana.

“El volcán está mostrando mayor actividad superficial, pero no representa un peligro para las comunidades cercanas”, aseguraron especialistas del Segemar a Canal 9.

La actividad reciente del Planchón-Peteroa recuerda la importancia de monitorear continuamente los volcanes binacionales de la Cordillera de los Andes, sobre todo para anticipar fenómenos que, aunque no sean explosivos, puedan generar ceniza y gases que afecten la visibilidad y la actividad aeronáutica.