ALBERTO FERNÁNDEZ REMOVIÓ POR DECRETO A FABIÁN «CONU» RODRÍGUEZ POR EL CASO DE ESPIONAJE ILEGAL

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El presidente Alberto Fernández emitió un decreto para cesar en sus funciones a Fabián «Conu» Rodríguez, reconocido funcionario kirchnerista y referente de La Cámpora. Rodríguez, quien ocupaba el cargo de Subdirector General de Servicios al Contribuyente en la AFIP, se encuentra bajo investigación en relación con el caso de mega espionaje ilegal contra políticos y jueces.

La decisión de despedir a «Conu» fue tomada tras la solicitud de indagatoria por parte del Ministerio Público Fiscal, dirigida tanto a Rodríguez como a tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El caso indaga en presuntos actos de espionaje ilegal dirigidos a jueces federales, ministros de la Corte Suprema y diversas figuras políticas.

El exdirector de la agencia de noticias oficial Télam, que ahora prestaba funciones en la AFIP bajo las órdenes de Carlos Castagneto, fue removido de su cargo mediante el decreto con la firma del Presidente y su jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

Aunque Alberto Fernández había expresado previamente su intención de que Castagneto cesara a Rodríguez, el despido se formalizó a través del decreto presidencial. La Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita señala que «Conu» Rodríguez, además de dirigir la AFIP, actuaba como vocero del organismo.

Las evidencias informáticas analizadas en la investigación sugieren que Ariel Zanchetta, ex policía y ex espía, no actuaba en solitario, sino que contaba con «informantes» que le proporcionaban datos sobre los objetivos. Según el fiscal Pollicita, el «Conu» habría utilizado fondos públicos para contratar los servicios de Zanchetta con el fin de realizar operaciones de prensa a cambio de pauta oficial, tanto de la Provincia de Buenos Aires como de la AFIP.

La solicitud de indagatoria se extiende también a los tres agentes de la AFI que habrían participado en la solicitud de informes ilegales a Zanchetta a través de diversas cuentas de correo electrónico. La Justicia busca identificar otros posibles involucrados en estas operaciones de espionaje ilegal que han generado indignación en la opinión pública.

Relacionado