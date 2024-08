ALBERTO FERNANDEZ HABRÍA EJERCIDO VIOLENCIA DE GENERO CONTRA FABIOLA YAÑEZ

La Justicia realizó un peritaje al celular de la secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, en el marco de la causa del broker de seguros, y encontró mensajes que comprometerían al exmandatario, ya que sugieren que habría ejercido violencia de género sobre su pareja, Fabiola Yañez .

Julián Ercolini, el juez de la causa de los seguros, que abrió un expediente reservado, contactó a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y con el abogado defensor de Yañez, Juan Pablo Fioribello, para contactarla a ella, ponerla en conocimiento de los chats encontrados y preguntarle si quería denunciar. Fioribello informó al medio La Nación que Yañez confirmó la existencia de los mensajes, hizo referencia a una discusión de pareja, pero no quería hacer una denuncia. Si se trata de un delito de instancia privada, si la víctima no hace la denuncia, la Justicia no puede actuar.

Además, Fioribello se reunió con Fernández, y expresó: «Me reuní por este asunto y el expresidente me contó lo mismo. Me dijo que hubo una discusión en Olivos, pero que no hubo violencia física, y que de ninguna manera, jamás en su vida, le pegó a una mujer».