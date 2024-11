ALBERTO FERNÁNDEZ ESTÁ EN COMODORO PY PARA DECLARAR POR LA CAUSA DE LOS SEGUROS

Alberto Fernández abandonó esta mañana el encierro al que se sometió en Puerto Madero durante los últimos cuatro meses y recorrió las 25 cuadras que lo separan de los tribunales de Comodoro Py para defenderse del escándalo de los seguros. El ex presidente nunca se imaginó estar en esta instancia. Muchos menos a menos de un año de dejar el poder.

Fernández debía presentarse a las 10 de la mañana ante el juez federal Julián Ercolini y llegó a los tribunales de Retiro sobre las 09:30, para cumplir con lo que será su primera indagatoria en Tribunales. En dos semanas deberá volver por la denuncia de Fabiola Yañez.

Según pudo saber Infobae, Fernández responderá preguntas. “Hace mucho tiempo que no habla y tiene ganas de hablar”, dijo un allegado. El ex presidente llegó temprano a los tribunales de Retiro y pidió que se cierre el cuarto piso, donde está el juzgado de Ercolini, para no tener contacto con los periodistas.

El ex mandatario está acusado de liderar una maniobra para direccionar los contratos de las principales aseguradoras con el Estado durante todo su mandato. La imputación concreta y las pruebas en su contra recién las conocerá al comienzo de la indagatoria.

Al momento de citarlo, hace un mes, el juez lo acusó de tener el control de toda la maniobra, al margen de firmar el decreto 823/21, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros: “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.

Los “miembros del grupo” son los ex funcionarios de Nación Seguros que también están citados a declarar: Alberto Pagliano (ex titular de la empresa), Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.

Para la Justicia, la maniobra benefició a un grupo reducido de empresas. Ercolini concentró la acusación, al menos por ahora, contra tres grandes grupos.

Martínez Sosa y el intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodriguez Martínez Sosa y el intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodriguez

Héctor Martínez Sosa, el amigo del ex presidente, lideraba uno de esos grupos. Detrás de Sosa había varias empresas que funcionaban como “satélites”. La principal era Bachellier, que encabezó el ranking de las comisiones entre 2019 y 2023. El año que más cobró fue en 2022, con $700.416.803. Solo el contrato con Gendarmería le significó un ingreso de $1.363 millones, aunque también tuvo las pólizas del Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura.

Los otros productores que operaban junto a Sosa eran Manuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, y Fernando Carlos Salim. Entre todos, cobraron $2.297.820.134, es decir, el 59,6% del universo de comisiones pagadas.

En el llamado a indagatoria, Ercolini destacó la relación de amistad entre Martínez Sosa y Fernández y los regalos que le hacía el broker junto a su pareja. En los chats de la causa se mencionan corbatas, relojes, y hasta un cuadro original de Perón y Evita abrazándose. Esa obra, de Juan Manuel Núñez Lencinas, terminó colgada en el despacho de Olivos.

Desde que explotó el escándalo, el ex jefe de Estado negó en varias ocasiones haber beneficiado a su amigo. Pero con el avance de la causa se probó que su secretaria histórica, María Cantero, utilizaba su posición de privilegio en la Casa Rosada para contactar a su pareja, Martínez Sosa, con ministros y funcionarios.

La foto fue sacada el 3 de julio de 2021, pleno gobierno de Alberto Fernández, en la quinta de Olivos La foto fue sacada el 3 de julio de 2021, pleno gobierno de Alberto Fernández, en la quinta de Olivos

Los chats revelaron los ingresos frecuentes de Martínez Sosa a la quinta de Olivos, algunos incluso sin registrarse. Pero no había una prueba directa de un encuentro cara a cara con Fernández. Eso cambió el viernes pasado. Infobae dio a conocer que en un grupo de WhatsApp que tenía Cantero con su hermana apareció una imagen del entonces presidente junto a “Hecky”, en una oficina de la quinta presidencial.

La escena fue retratada en el despacho del ex intendente de la quinta, Daniel “El Gordo” Rodríguez, un hombre de estrecha confianza de los dos protagonistas que ya declaró como testigo en la causa que se inició por las fotos que le mandó Fabiola Yañez a Cantero.

En ese chat también se encontró una foto donde se ve al empresario posando con una remera blanca que tiene una foto vieja de Alberto Fernández y la leyenda “Mi ídolo”.

Martínez Sosa se sacó fotos con el bastón y con una remera de Fernández Martínez Sosa se sacó fotos con el bastón y con una remera de Fernández

Fernández se preparó durante semanas para la indagatoria de hoy. Sin embargo, en las últimas horas intentó suspender la declaración. Su abogada en esta causa, Mariana Barbitta, pidió la nulidad del llamado a indagatoria. Unas horas después, Ercolini rechazó el planteo y dijo que se trató de una maniobra “dilatoria”.

“No puede dejar de señalarse que el planteo impetrado, con la pretensión de lograr la suspensión de la declaración indagatoria de Fernández (y por añadidura a los restantes imputados), es efectuado a casi un mes de que se notificara el decreto objeto de agravios, y sólo cuarenta y ocho horas antes de la audiencia fijada, circunstancia que denota su finalidad dilatoria”, respondió el juez en una breve resolución.

La ronda de declaraciones continuará este jueves con el broker Héctor Martínez Sosa y su mujer María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente. Luego seguirán los ex funcionarios de Nación Seguros.

Entre los citados a indagatoria también aparece ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, quien intercedió ante Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados con la ANSES.

Alberto Fernandez, Alberto Pagliano y Hector Martinez Sosa Alberto Fernandez, Alberto Pagliano y Hector Martinez Sosa

La causa de los seguros comenzó a fines de febrero, tras un artículo publicado por el editor general adjunto del diario Clarín, Ricardo Roa. En marzo, el juez Ercolini realizó decenas de allanamientos en los domicilios de los principales imputados y en más de 100 organismos. En esos operativos, se secuestraron varios celulares y se analizó su contenido. De esa manera se encontraron los mensajes y las fotos que le había mandado Fabiola Yañez a Cantero en 2023.

Luego de los primeros allanamientos, Nación Seguros echó al entonces gerente general Mauro Tanos, al gerente de compras Marcos Eufemio, y al gerente del área comercial, Matías Caselli. Semanas después, también fue apartado D’Angelo Campos de la ANSES.