ALBERTO FERNÁNDEZ EN CHACO: «NECESITO UNA ARGENTINA QUE TENGA POSIBILIDADES DE DESARROLLO POR IGUAL»

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que “siempre” sufrió el “olvido del Norte Grande” al encabezar la inauguración de un tramo de la ruta provincial 7 en Chaco, y anunciar la urbanización del barrio La Rubita en Resistencia y la construcción de un centro integral para políticas de género.

Acompañaron al primer mandatario el gobernador Jorge Capitanich, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Del acto también participaron funcionarios provinciales y nacionales, legisladores provinciales y nacionales y varios intendentes del PJ.

“No me gusta vivir en una Argentina que tiene un centro de la opulencia y periferas al norte y al sur. Necesito una Argentina que se integre, que crezca y tenga las posibilidades de desarrollo por igual. Que todos tengan las mismas posibilidades de desarrollo”, sostuvo Alberto Fernández.

En el mismo sentido, prometió: “A la Argentina vamos a volver a federalizarla porque dice ser un país federal que en los hechos no lo es. Gobernar junto con todos los gobernadores, un gobierno de un presidente, de 23 gobernadores y de un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo eso quiero hacerlo y voy a hacerlo”.

“Lamento que hayamos tardado tanto tiempo en satisfacer esos sueños, que son derechos. No están pidiendo lo imposible, es lo que les corresponde. Poder conectarse y circular”, expresó y añadió que lo “obsesiona que todos puedan construir su futuro en el lugar donde nacen”.

Así mismo, el presidente se refirió a la obra de pavimento habilitada y ejemplificó: El vecino que produce ladrillos ahora va a poder sacar sus ladrillos cuando termine de producirlos porque esta ruta no va a ser un charco de barro donde no se pueda transitar. La vecina que produce huevos va a poder llevarlos sin riesgo de no poder hacerlo porque una lluvia lo impide”.

“Esta ruta hoy la vemos y la pisamos, pero por sobre todas las cosas va a ser transitada por muchos vehículos que los transportarán a ustedes, que llevarán mercadería de un lugar a otro y que se unirá con las rutas bioceánicas para conectarse con distintas partes del país”, remarcó y a su vez detalló que “estas obras le dan dignidad a la gente y están financiadas con el aporte solidario a las grandes fortunas”.

Por otro lado, indicó que la pandemia “poco a poco se va desvaneciendo gracias al plan de vacunación” y transmitió su deseo de que lo que sucedió como consecuencia de la pandemia “no sea en vano”.

“El tiempo de desencuentro se terminó en la Argentina. Debemos terminar con la cultura de los desencuentros y superar las diferencias. No peleemos más entre nosotros, demos vuelta la pagina del desencuentro, miren todo lo que tenemos por hacer, miren todo lo que tenemos que hacer por este Norte”, pidió.

INAUGURACIÓN DE OBRAS Y ANUNCIOS

En esta nueva visita del presidente a la provincia, se inauguró un tramo de 40 kilómetros de la RP 7, entre Presidencia de la Plaza y Colonias Unidas, en el noreste chaqueño. La obra, que estuvo paralizada entre junio de 2019 y el mismo mes de 2020, cuando el Gobierno nacional la reactivó, requirió una inversión total de 1.086 millones de pesos y generó unos 80 puestos de trabajo.

En la capital provincial, se dio inicio a la urbanización del barrio La Rubita, que se lleva adelante con financiamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), constituido parcialmente con lo recaudado por el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) y por el aporte extraordinario a las grandes fortunas.

El proyecto cuenta con una inversión de 2.300 millones de pesos y busca, en una primera etapa, brindar soluciones habitacionales que permitan la reubicación de familias con riesgo hídrico, realizar la apertura de calles y conformar las manzanas definitivas del barrio con los servicios de agua potable y cloacas.

También se anunció la puesta en marcha de un plan conjunto entre los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad y de Obras Públicas para construir Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad en todo el país.

En una primera etapa, se prevé la construcción de 15 Centros para promover una atención integral por parte de equipos interdisciplinarios (psicología, trabajo social, abogacía) en articulación con organizaciones comunitarias. El plan contará con una inversión de 21 millones de dólares y tiene el apoyo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Relacionado