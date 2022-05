ALBERTO FERNÁNDEZ: “EL DÍA QUE NOS DIVIDIMOS, MACRI FUE PRESIDENTE”

Chaco se convirtió en la primera provincia en dar un marco político e institucional al Frente de Todos, por iniciativa del líder provincial del PJ, Jorge Capitanich. El presidente nacional acompañó el cierre e hizo un repaso de los principales ejes que el espacio político trabaja en la gestión nacional, entre los que se encuentran la “obligación de gobernar para los que no tienen voz”, para los que se encuentren “sin trabajo o en la pobreza” y para que “la riqueza argentina no queda en el bolsillo de unos pocos”. En el final de su discurso, dijo que “el enemigo no está entre nosotros. El enemigo está en esa derecha maldita que una vez más quiere volver y quiere volver a someter al pueblo argentino”.

El Centro de Convenciones Gala fue el escenario hoy del enuentro de dirigentes políticos municipales, provinciales y nacionales de los 31 partidos que integran el Frente de Todos Chaco. Más de 3.000 personas participaron de la propuesta, enmarcada en el proceso de institucionalización que impulsa el líder de la coalición gobernante Jorge Capitanich y que convirtió al Chaco en la primera provincia en dar un marco político e institucional al Frente de Todos. Bajo el lema “la unidad en la diversidad es el camino» y luego de las palabras de Jorge Capitanich, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, comenzó su discurso agradeciendo de manera especial la invitación a “Coqui” a la provincia. Al iniciar su discurso y marcando de manera permanente coincidencias con las palabras de Capitanich, hizo un repaso por la situación económica en la que encontró al país en el inicio de su gestión como presidente de la Nación. “La Argentina de hace tres años, debía 100.00 millones de dólares a acreedores privados. Pero, además, los que creían que el trabajo era un costo, se habían ocupado de que el salario real cayera realmente y así, entre 2015 y 2019, los trabajadores vieron enflaquecer sus bolsillos y que su salario real, valga un 20% menos”. “Hacer subir el salario real es algo muy difícil. Que suba, significa que la plata nos alcance más. Entre el año 2003 y el año 2015, fecha en que empezó a gobernar Néstor y terminó de gobernar Cristina, el salario real creció 19 puntos. Entre 2015 y 2019 cayó 20 puntos. Miren lo que costó hacer subir el salario real y con qué facilidad destruyeron el salario de los trabajadores en cuatro años. Eso fue lo que heredamos”, detalló Alberto Fernández.

