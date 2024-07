ALBERTO FERNANDEZ DENUNCIO QUE LO BAJARON COMO VEEDOR DE LAS ELECCIONES EN VENEZUELA

El expresidente Alberto Fernández denunció que la dictaduro de Nicolás Maduro lo bajó como veedor de las elecciones en Venezuela, que se realizarán este domingo. Según explicó Fernández, habrían causado «molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad» .

Las declaraciones que habrían molestado tuvieron lugar en Radio Con Vos, cuando en la entrevista señaló que viajaría a Venezuela para «poder hablar con la oposición», que deseaba una «elección trasparente» para que en el país tenga lugar una «convivencia democrática» y para que volvieran los que estaban «deambulando por el mundo por la causa que fuera».

«Si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar. Como dijo (el presidente de Brasil) Lula (da Silva), el que gana, gana; y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia. No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien», expresó Alberto.

El Consejo Nacional Electoral le había pedido que sea veedor en los comicios, pero este miércoles el Gobierno chavista le dijo que desista de esa tarea. «La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad«, explicó.

«Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio «Lula» da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral», indicó.

«Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, «el que gana, gana; y el que pierde, pierde». Y que si el oficialismo fuera eventualmente derrotado debía aceptar el veredicto popular. Otro tanto debería hacer la oposición en el caso de que el resultado le fuera adverso. Ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral», aseguró el exmandatario.

«Hago pública esta situación con mucho pesar, pero con el único objetivo de expresar mis mejores deseos de que Venezuela tenga el mejor futuro que merece», completó Fernández en su cuenta de X.