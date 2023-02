ALARMA EN PSG: MESSI TIENE UNA SOBRECARGA ¿JUGARÁ MAÑANA?

El capitán de la Selección se realizó estudios tras una molestia física. Te contamos que ocurrió y si será considerado para el próximo partido.

La derrota del PSG ante Marsella por la Copa de Francia por 2-1 sigue trayendo malas noticias para el equipo parisino. Y es que Lionel Messi sintió una molestia en sus isquiotibiales, se hizo estudios y todo parece indicar que no será parte del encuentro ante Mónaco por la Ligue 1.

El capitán de la Selección Argentina sintió una sobrecarga en los isquiotibiales luego del encuentro ante Olympique Marsella y se realizó estudios que determinaron que no tiene rotura fibrilar.

A falta cinco días del encuentro ante Bayern Múnich por los octavos de final en la Champions League, la Pulga no está descartado y podría llegar a disputar el encuentro en el Parque de los Príncipes antes lo bávaros.

El capitán de la Selección Argentina jugó todo el partido en la derrota ante Marsella y no se lo vio con problemas físicas, sin embargo, tras el encuentro aparecieron las molestias. En la Ligue 1, el astro jugó los últimos cinco partidos completos luego del descanso que Christophe Galtier le dio ante Racing de Estrasburgo y Lens.

Tras la eliminación ante Marsella por 2-1, PSG contará con solo dos torneos por lo que resta de la temporada: la Ligue 1 y la Champions League en la que enfrentará a Bayern Múnich por los octavos de final con la duda del capitán de la Selección Argentina y de Kylian Mbappé.

Mónaco y PSG se enfrentarán por Ligue 1 de Francia el sábado 11 de febrero. El partido se jugará a las 13 y se televisará por Star+. Seguilo en vivo.

Leandro Paredes habló de la posibilidad de volver a Boca

Leandro Paredes respondió sobre los rumores que indicaban una posible vuelta a mitad de año a Boca. El volante campeón del mundo decidió no jugar con la ilusión del pueblo bostero, que ayer inició una campaña en las redes sociales, y descartó por el momento su regreso al club que lo vio nacer.

Consultado a primera hora de esta mañana por Tato Aguilera, conocido periodista de TyC Sport, sobre la chance de volver a vestir la camiseta azul y oro en junio de este 2023, momento en el que deberá abandonar Juventus y regresar a PSG, el mediocampista le bajó el pulgar: «No, todavía no…».

El sueño por su retorno comenzó a crecer en los últimos días, cuando desde Italia explotó la noticia de que la Vecchia Signora, hundida en serios problemas financieros, no piensa renovarles el contrato a varios jugadores y así reducir costos en 70 millones de euros. En la lista de los que se marchan en unos meses está, junto a Ángel Di María, el mediocampista de La Scaloneta.

A sabiendas que en Paris Saint-Germain no tendría demasiado protagonismo bajo el ala de Christophe Galtier, en La Bombonera le abrieron las puertas de par en par. La buena relación con Juan Román Riquelme, al que considera «un amigo» y suele intercambiar varios llamados, además de su fanatismo xeneize y sus viejas declaraciones, hacían pensar que Paredes podía volver realmente a Boca en el próximo invierno, pero habrá que esperar un tiempo más, ya que a sus 28 años tiene intenciones de seguir desplegando su fútbol en Europa.

Las viejas declaraciones de Paredes que ilusionaban con su vuelta a Boca

Allá por 2019, en una entrevista televisiva Paredes reconoció que piensa vestir otra vez la camiseta azul y oro, pero no en el ocaso de su carrera: “Lo dije desde el día que me fui. Mi idea es volver a Boca y volver bien, no para retirarme. Quiero volver a una edad en la que pueda darle mucho al club y jugar en buen nivel. Mi idea es volver, ojalá pueda hacerlo cuando esté muy bien. A los 29 o 30 años, no tengo problema”.

