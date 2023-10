AHORA  VAN POR LOS CHICOS “LAS ESCUELAS DE LA REGION CIERRAN  COMEDORES, POR FALTA DE PAGO, ES POR TIEMPO INDETERMINADO”

Pareciera que el operativo retirada se intensifica, Desarrollo Social de la provincia a cargo de la electa diputada MARÍA PÍA CHIACCHIO CAVANA no paga a los proveedores desde el mes de agosto, según trascendió prometió que el pago salía el miércoles pasado, esto no ocurrió , esto llevó a que los proveedores no entreguen los alimentos, lamentable dejaron de lado la doctrina del GENERAL “LOS UNICOS PRIVILEGIADOS SON LOS NIÑOS”.

Repetir la historia es lamentable, los primeros perjudicados son los niños del impenetrable, bandera que porto la ministra durante todo el periodo electoral, hoy los comedores quedan a la buena de DIOS, Algunas escuelas hoy ya no dieron comedor, otra suspenden a partir de mañana, la escuela 138 de la Jurisdicción de Bermejito fue la que hoy no tuvo comedor, lo dice el mensaje del cuerpo directivo.-

EL MENSAJE DEL CUERPO DIRECTIVO

Buenas Noches Sres./as. Tutores el Equipo Directivo cumple en informar a Ustedes que a partir de mañana lunes 09 de Octubre y hasta nuevo aviso se brindará únicamente el desayuno y la merienda. Nos vemos obligados a suspender el comedor escolar debido al incumplimiento del Gobierno en el pago de los meses de Agosto y Septiembre. Por esta razón es que nuestros proveedores no nos pueden seguir abasteciendo con las mercaderías para cocinar. Cualquier cambio que haya en el transcurso de la semana, informaremos por este mismo medio. También les recordamos que el horario de clases es el mismo de siempre 07,45 hs a 12,45 y de 13,15 a 18,15hs. Respectivamente.

Relacionado