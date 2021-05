AGUSTÍN SIERRA REVELÓ QUE HACÍAN SUS PADRES CON LA PLATA QUE GANABA DE NIÑO

El actor comenzó a trabajar a los 9 años y durante toda su infancia y adolescencia protagonizó varios éxitos de la mano de Cris Morena.

Agustín Sierra tenía 9 años cuando consiguió su primer trabajo en televisión como protagonista de Chiquititas, en donde actuó durante tres temporadas. Rebelde Way, Rincón de Luz, Floricienta y Casi Ángeles fueron los proyectos en los que participó durante su infancia y adolescencia, todos grandes éxitos en donde ganó mucho dinero.

A diferencia de otros niños actores, que con su trabajo colaboraban en la economía del hogar, los padres de “Cachete” se encargaron de ser ellos quienes llevaban el pan a la mesa. Hoy, con 30 años, el actor cuenta que pasó con toda la plata que ganó durante su niñez.

“Al principio en mi familia pensaron que esto de la tele era un tiempito, 6 meses o un año, pero terminaba un proyecto y arrancaba otro”, reveló el actor durante su visita a La noche, el ciclo de Leandro Rud en El Nueve. “Me tuve que cambiar de colegio varias veces por el trabajo. Llegó un momento en el que las directoras me invitaban a retirarme cuando finalizaba el año, porque hacíamos mucho escándalo. Como éramos muy conocido se armaba lio en el recreo y a la salida”, recordó.

“¿Cómo era la situación de un chico de esa edad con sus compañeros y en su vida al ganar plata?”, quiso saber el periodista. “Yo tenía una realidad económica muy normal, de familia de clase media. Nunca sentí esa diferencia por la educación que me dieron mis viejos. Mi plata no se tocaba, no tenía privilegios al lado de mis hermanos porque trabajaba”, contó Sierra.

Roberto y María, sus papás, guardaban el dinero para que él pudiese usarlo en su adultez. “Esa plata iba a un cajón, no se usaba, y cuando cumplí 18 años me lo dieron. Gracias al esfuerzo de ellos, hicieron que no me la patine y no me la gaste en cosas del supermercado, en zapatillas o celulares”.

“Siempre me dijeron, ‘por más que vos te puedas comprar esos borcegos, yo no se los puedo comprar a tu hermano, entonces vos no vas a tener más que tu hermano porque vos no hacés esto por la plata, lo hacés porque te gusta’”, recordó el ex Casi ángeles sobre las charlas que mantenía con sus padres. “‘En cuanto lo hagas por la plata, no me interesa. Vos sos un niño y tenés que ir a grabar porque sabés que es una responsabilidad, porque hay gente laburando, pero no es que vas a ir al supermercado y vas a llenar el changuito vos’”.

Esta realidad no era la misma para algunos de sus compañeros. “Muchas veces pasaba con otros chicos con los que trabajaba, que me quedaba a dormir en la casa y desayunábamos chipá porque el nene laburaba y quería comer eso a la mañana. Eso en mi familia no existía”.

Además de ocuparse de que ahorre para su futuro, sus padres tenían otra prioridad: la educación. “Me decían, ‘el día que te lleves una materia te sacamos de la tele, mientras que rindas bien en el colegio podés seguir laburando’. Y bueno, nunca me llevé una materia”, aseguró agradeciendo la actitud de sus papás y los límites que le pusieron.

“Todo el mundo Cris Morena fue siempre muy ubicado y educado. No dejaban que nadie se la crea demás, y el que lo hacía duraba unos meses y se iba. El gran éxito era mantener a todos como en un equipo”, agregó elogiando la forma de trabajar de la productora. “No hacíamos notas por separado, siempre en bloque. Tuvimos esa escuela y mi familia iba de la misma mano con ellos. Cris nos educaba así”, culminó.

