AGUILAR AHORA ACUSÓ A LOS LIBERTARIOS DE LLEVARLO «HASTA EL LÍMITE» PARA QUE ÉL NO PUEDA SER CANDIDATO

El exsenador dijo que se equivocó y que no desconfió «lo suficiente de algunos personajes». Desde la mesa libertaria ayer señalaron que decidieron prescindir de Aguilar por «diferencias ideológicas».

La pelea entre Eduardo Aguilar y Libertarios en Acción sumó un nuevo round. Este jueves, el ahora precandidato a intendente anunció su portazo de la alianza que pretendía llevarlo a la gobernación asegurando que querían condicionarlo, sin embargo los referentes de la lista libertaria lo desmintieron y dijeron que fueron ellos quienes resolvieron prescindir de él por «diferencias ideológicas».

«Si bien es cierto que es una figura un poco más conocida, tampoco no es menos cierto que él ya fue candidato y sacó un 1% y pico de votos en el Chaco. Tampoco es que perdimos algo extraordinario «, sentenció Naredo Aguirre Piela, presidente de Acción Chaqueña, en declaraciones a Diario Chaco.

Dos días después de su denuncia pública, en la que expresó que desde la alianza le impedían hablar de corrupción, ahora Aguilar confirmó que había diferencias ideológicas, evitó volver a hablar de «condicionamientos» contra él y dijo: «Me equivoqué».

En una publicación que realizó este sábado en sus redes sociales indicó: «Me equivoqué en mi intento de alianza con la mesa directiva de los libertarios del Chaco, les pido disculpas a quienes confían en mí».

«Más allá de las diferencias ideológicas, pensé que podíamos encontrar puntos de acuerdo en lo provincial. Eso no estuvo mal: elaboré esos 5 puntos y los presenté aquí. Creo que son tan básicos que son casi previos a cualquier debate ideológico», agregó.

Sin dar nombres, Aguilar dijo que no desconfió lo suficiente de «algunos personajes de esa mesa» y sumó una nueva acusación contra los libertarios. «Viendo las cosas en perspectiva, no buscaron un acuerdo, sino llevarme hasta el límite de la fecha y ahí generar la ruptura, para que yo no pudiera presentar ni candidatura a gobernador ni la candidatura a intendente que me propuse. Y casi lo logran «, acusó y cerró diciendo que ya lo habían advertido.

Aguirre Piela había señalado ayer a este medio que con el exfuncionario provincial y exsenador había «muchas diferencias concretamente con los postulados de Milei y fundamentalmente porque manifestó también a través de sus redes un apoyo explícito a nivel nacional a Schiaretti». Eso fue el desencadenante de la ruptura, una reacción generalizada por los integrantes de la alianza que confirmaron que «no fue algo intempestivo».