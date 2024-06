AGÜERO: «PÉREZ PONS NO SOLO DIBUJA, TAMBIÉN MIENTE»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El subsecretario de Coordinación de Gabinete Económico, Guillermo César Agüero, respondió las sesgadas acusaciones del diputado Pérez Pons que criticó la caída del consumo en la provincia: «El Genio del Dibujo sigue acomodando los números como más le conviene, inventando mentiras para confundir».

El funcionario además agregó: “Santiaguito Perez Pons sigue tergiversando los números como más le conviene, inventando mentiras con un descaro nunca antes visto para intentar confundir a la sociedad.

Quien vive en el Chaco, no olvida ni perdona que Pérez Pons haya sido una pieza clave de un gobierno que tuvo como socios a los piqueteros que hoy están procesados por la justicia, por delitos en muchos casos aberrantes y que generaron espanto en cada rincón de esta provincia. Durante su gestión como ministro dejó a la provincia con los peores indicadores sociales del país. En el segundo semestre de 2023 en el Gran Resistencia, la pobreza trepó al 65,2%, es decir, que cuando él era ministro 7 de cada 10 chaqueños se encontraba en situación de pobreza. Perfecto discípulo de un modelo populista que dejo un país y una provincia literalmente arrasada.

Quien vive en el Chaco, no olvida ni perdona que, habiendo recibido recursos como pocas veces en la historia, este ex ministro generó un verdadero desbarajuste en el sistema de salud pública y privada dejando deudas multimillonarias que con sumo esfuerzo y en un marco de escasez de recursos estamos tratando de resolver. Sin hablar del tremendo desabastecimiento de insumos de salud y como contrapartida, galpones llenos de camisolines y elementos hospitalarios abandonados y vencidos.

Quien vive en el Chaco, debe saber que este exministro dejó certificados de obras sin redeterminar por sumas superiores a los 50.000 millones de pesos, dejando a las empresas en un virtual estado de cesación de pagos. Pregunten a las empresas la profunda crisis que atraviesan por la enorme irresponsabilidad de este exfuncionario coquista.

Quien vive en el Chaco, debe también saber que el último día de su gestión, disparó pagos por 10.540 millones de pesos, dejando la caja provincial totalmente incendiada, con el claro propósito de perjudicar no sólo la nueva gestión de gobierno, sino la de castigar a un pueblo que les dijo BASTA en septiembre, harto del populismo destructivo que encarnan personajes como Santiaguito Pérez Pons.

El Gobernador Zdero desde el primer día basó su gestión en el orden y en los hechos, cuidando los recursos que son de todos los chaqueños.

Hoy podemos decir que los sueldos del sector público han comenzado a estar por encima de la inflación, tal es así que, durante el primer cuatrimestre de 2024, la inflación ha sido de un 57,87%, mientras que al mes de abril el salario de la pauta general se ha ajustado en un 84,14% y el salario docente en un 133,02%.

De esta forma, el sector docente, de seguridad, de salud, judicial de la provincia del Chaco, son los más altos del NEA.

Claramente esta no ha sido la política del gobierno anterior, ya que en el 2023 la inflación ha sido de un 211,40%, la pauta general de un 96,71% y el salario docente se ajustó en un 162,84%, no se cuidó el bolsillo de los chaqueños como se decía, UNA MENTIRA MAS.

El exministro habla de caída de ventas, de deterioro del sector comercial, como si esto fuera responsabilidad de la gestión del Gobernador Zdero, cuando los grandes responsables de la situación de crisis que está atravesando esta Nación, y que estamos enfrentando con ordenamiento y con máximo compromiso y esfuerzo, tienen nombre y apellido: Alberto Fernández y Sergio Massa en Nación y Capitanichy Perez Pons en el Chaco.

EN ESTE GOBIERNO NO EXISTEN INTERMEDIARIOS, no se otorga dinero a dirigentes piqueteros, no se destinan recursos a comprar medicamentos vencidos, ni a la compra de excesivas cantidades de camisolines, somos responsables del manejo de los recursos, y en ese sentido se está trabajando en un contexto macro sumamente complejo sobre herramientas financieras que acompañen al sector productivo, al sector comercial, al sector de la construcción.

Relacionado