AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO: EN JUAN JOSÉ CASTELLI

Lunes 22 de septiembre

9:00 Hs- En el Salón Obligado, rueda de prensa del Instituto del Deporte.

Lanzamiento de Expo Deportes Chaco.

11:00 Hs- En el Guido Miranda, lanzamiento del Encuentro Provincial de Teatro.

-Instituto de Cultura.

📍 En QUITILIPI

09:00 hs: Inauguración de la Etapa 1 de repavimentación Av. San Martín.

Punto de encuentro: Avenida San Martín y Avenida Chaco.

-Vialidad Provincial.

09:45 hs: Presentación de Vehículos Policiales y Entregas de Chalecos Balísticos.

-Ministerio de Seguridad.

📍En PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA

10:30 hs: Entrega de viviendas del Programa FO.PRO.VI en el Barrio Santa Rita.

12:00 hs: Presentación y entrega de nuevos móviles de la División de Violencia de Género para toda la provincia.

-Ministerio de Seguridad

-Lugar: Plaza San Martín.

🟡 Por la tarde:

📍 En JUAN J. CASTELLI

16.30 hs: Inauguración de la escultura de la Bienal de Escultores 2024 «Mensajero”, sobre la ruta, en el acceso a la localidad.

17:00 hs: Inauguración de refacciones de Iglesia Evangélica “Nocayi”.

-Ministerio de Gobierno.

17.30 hs: Inauguración del Centro de Salud Barrio Sarmiento.

-Ministerio de Infraestructura y Ministerio de Salud.

18.30 hs: Entrega de vehículos para las Divisiones de Departamentos de Drogas y Departamento Rural de la localidad.

-Ministerio de Seguridad.

-Lugar: frente a la Comisaría Primera, Calle Sarmiento 301.

