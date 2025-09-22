AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO: EN JUAN JOSÉ CASTELLI
Lunes 22 de septiembre
9:00 Hs- En el Salón Obligado, rueda de prensa del Instituto del Deporte.
Lanzamiento de Expo Deportes Chaco.
11:00 Hs- En el Guido Miranda, lanzamiento del Encuentro Provincial de Teatro.
-Instituto de Cultura.
📍 En QUITILIPI
09:00 hs: Inauguración de la Etapa 1 de repavimentación Av. San Martín.
Punto de encuentro: Avenida San Martín y Avenida Chaco.
-Vialidad Provincial.
09:45 hs: Presentación de Vehículos Policiales y Entregas de Chalecos Balísticos.
-Ministerio de Seguridad.
📍En PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA
10:30 hs: Entrega de viviendas del Programa FO.PRO.VI en el Barrio Santa Rita.
12:00 hs: Presentación y entrega de nuevos móviles de la División de Violencia de Género para toda la provincia.
-Ministerio de Seguridad
-Lugar: Plaza San Martín.
🟡 Por la tarde:
📍 En JUAN J. CASTELLI
16.30 hs: Inauguración de la escultura de la Bienal de Escultores 2024 «Mensajero”, sobre la ruta, en el acceso a la localidad.
17:00 hs: Inauguración de refacciones de Iglesia Evangélica “Nocayi”.
-Ministerio de Gobierno.
17.30 hs: Inauguración del Centro de Salud Barrio Sarmiento.
-Ministerio de Infraestructura y Ministerio de Salud.
18.30 hs: Entrega de vehículos para las Divisiones de Departamentos de Drogas y Departamento Rural de la localidad.
-Ministerio de Seguridad.
-Lugar: frente a la Comisaría Primera, Calle Sarmiento 301.
