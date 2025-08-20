Mié. Ago 20th, 2025

AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Miércoles 20 de agosto

09:00 hs: Final provincial del programa “Chaco Juega”, modalidad Adultos Mayores.
Lugar: Microestadio “Jaime Zapata”.

09.30 hs: Recorrido de obra de refacción y ampliación del estadio cubierto “Club Villa San Martín”
-Ministerio de Infraestructura e Instituto del Deporte Chaqueño.
Dirección: Saavedra 135.

11:00 hs: Lanzamiento de la Red IAM (Infarto Agudo de Miocardio) Chaco y Fortalecimiento de telesalud y gestión de turnos digitales.
-Ministerio de Salud.
Lugar: Salón Obligado de Casa de Gobierno.

🟡 Por la tarde:

En 📍TRES ISLETAS

16:00 hs: Acto 88º Aniversario de Tres Isletas.
Lugar: Av 25 de Mayo esquina Moreno.

 

