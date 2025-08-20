AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Miércoles 20 de agosto
09:00 hs: Final provincial del programa “Chaco Juega”, modalidad Adultos Mayores.
Lugar: Microestadio “Jaime Zapata”.
09.30 hs: Recorrido de obra de refacción y ampliación del estadio cubierto “Club Villa San Martín”
-Ministerio de Infraestructura e Instituto del Deporte Chaqueño.
Dirección: Saavedra 135.
11:00 hs: Lanzamiento de la Red IAM (Infarto Agudo de Miocardio) Chaco y Fortalecimiento de telesalud y gestión de turnos digitales.
-Ministerio de Salud.
Lugar: Salón Obligado de Casa de Gobierno.
🟡 Por la tarde:
En 📍TRES ISLETAS
16:00 hs: Acto 88º Aniversario de Tres Isletas.
Lugar: Av 25 de Mayo esquina Moreno.
💪 Los esperamos‼️