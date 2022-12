AFIRMAN QUE CRISTIANO RONALDO AMENAZÓ CON DEJAR EL MUNDIAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

A Cristiano Ronaldo, no le gustó entrar en el banco de suplentes al importante partido ante Suiza por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y, amenazó con abandonar la competición, según el reconocido medio portugués Récord. Sin embargo, esta versión fue negada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

La alegría de haber ingresado a cuartos de final, se habría opacado en el equipo por las tensiones que generó la decisión de Fernando Santos de dejar afuera a la estrella nacional CR7, lo que habría provocado una acalorada discusión.

Según el medio portugués, Cristiano Ronaldo entendió en esa discusión, que el entrenador había cedido ante la opinión pública, que pedía en un 70% que CR7 fuera al banco, a través de una encuesta que se hizo en A Bola.

Récord finalmente afirmó que el capitán de la Selección recapacitó sobre su decisión al imaginarse cómo podía perjudicar al combinado nacional.

En el partido ante Suiza, Ronaldo fue reemplazado por Gonzalo Ramos, quien finalmente hizo tres goles y fue la gran figura del partido.

El comunicado de Portugal sobre Cristiano Ronaldo

“La FPF aclara que en ningún momento el capitán de la Selección, Cristiano Ronaldo, amenazó con dejar la selección durante las prácticas en Qatar”, comenzó el comunicado de la Federación portuguesa de Fútbol.

Y siguió: “La Selección Nacional -jugadores, entrenadores y estructura de la FPF- está, como lo ha estado desde el primer día, totalmente comprometida y entusiasmada en construir lo que el país quiere que sea la mejor participación de Portugal en una Copa del Mundo”.

Cristiano Ronaldo se iría al Al-Nassr de Arabia Saudita

El Al Nassr de Arabia Saudita le ofreció una millonaria cifra a Cristiano Ronaldo, quien habría aceptado tras su salida del Manchester United «con efecto inmediato», que se conoció durante el Mundial Qatar 2022.

Así lo asegura el Diario Marca, de España, sobre la firma del contrato que se confirmaría al finalizar la competición internacional. Si eso ocurre, Ronaldo pasará a ser dirigido por el francés Rudi García, quien asumió en lugar de Miguel Ángel Russo.

El contrato de CR7 sería por dos años y medio, hasta mediados de 2025, por un sueldo que rondaría los 200 millones de euros por año, entre su labor futbolístico y los ingresos extra por publicidad. De esa manera, se convertiría en el deportista mejor pago del mundo, no solo en el fútbol.

Actualmente, en Al Nassr, está jugando el arquero es el colombiano David Ospina, mientras que el único europeo es Álvaro González. Asimismo, quienes hablan el mismo idioma nativo que el portugués, son los brasileños, Luiz Gustavo, que jugó el Mundial 2014 y tuvo muchos años en Europa, y Anderson Talisca, surgido del Bahía.

El 10 de Al Nassr es el «Pity» Martínez, que fue comprado al Atlanta United por 18 millones de dólares.

Bomba: Cristiano Ronaldo deja el Manchester United «con efecto inmediato»

Este martes, el Manchester United confirmó la salida de Cristiano Ronaldo de «mutuo acuerdo» y con «efecto inmediato». La confirmación llegó a dos días de su debut con Portugal en el Mundial Qatar 2022.

«Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro», publicaron en un escueto comunicado.

De esta manera, se anunció lo que se sospechaba, ya que el goleador había manifestado su deseo de cambiar de aire, sumado a su falta de entendimiento con Erik Ten Hag.

“No debería decir eso, no lo sé, pero no me importa, siempre me interesó que la gente escuche la verdad. Sí, me siento traicionado, siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”, fue la declaración de CR7 al periodista Piers Morgan que encendió la mecha.

