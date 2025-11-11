ADJUDICAN 316 CARGOS DE TRASLADO E INGRESO PARA BIBLIOTECARIOS

El Ministerio de Educación dio inicio este lunes, en el Domo del Centenario de Resistencia, a la adjudicación de cargos correspondiente al Concurso de Traslados N° 54 destinado a docentes bibliotecarios.

En la oportunidad, la Junta de Clasificación de Nivel Inicial contaba con un total de 316 cargos vacantes de los cuales se ofrecieron el 50%, 158 cargos, para traslados y reincorporaciones, conforme lo establece el artículo 265 de la Ley 647-E, y el 50% restante, como así también los cargos que no fueran adjudicados en este acto, quedan preparados para ofrecerse en el acto de adjudicación del Concurso de Ingresos N° 46, a realizarse este martes.

La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, señaló que se está continuando «con este proceso que comenzó la semana pasada con la adjudicación de cargos en nivel inicial».

«Hay más de 300 vacantes para docentes que puedan trasladarse o ingresar al sistema, lo que representa un avance en su carrera, así que muy contentos desde el Ministerio de Educación por este proceso que se lleva adelante», afirmó.

En este sentido, Fassano remarcó que «desde que se hizo cargo esta gestión, la ministra Sofía Naidenoff, una de las prioridades que ha tenido, en cuanto a la regularización del sistema fue el llamado a concursos».

«La titularización, el ingreso sobre todo, significa la estabilidad docente. Por lo tanto, compartimos la alegría del bibliotecario, del maestro jardinero, del maestro de grado, que en estos concursos puede ya tener tranquilidad en cuanto a su futuro, lo que significa también una tranquilidad para la familia», expresó.

Además, Fassano remarcó que el Chaco es la única provincia en el país cuyo subsistema bibliotecario está dentro de lo que es educación», y señaló que «en el resto del país, no existe como subsistema, porque se lo considera un puesto más técnico».

«Aquí nosotros los consideramos desde hace mucho tiempo como un espacio de desarrollo profesional docente y, por lo tanto, tienen todas las prerrogativas, todas las garantías, todos los beneficios que puede tener el docente en cuanto a lo que es ingreso, traslado y lógicamente la estabilidad laboral en su lugar», finalizó.