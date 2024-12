ACUERDO DE LA VÍCTIMA EN UN JUICIO ABREVIADO: QUINTÍN GÓMEZ FUE CONDENADO A TRES AÑOS EN SUSPENSO POR ABUSO SEXUAL

Con el acuerdo de la fiscal Noelia Encinas, el abogado defensor Marcelo Valoriani y la querella en representación de la víctima, el acusado de agredir sexualmente a una docente, logró atenuar la gravedad del delito que podía dejarlo varios años en la cárcel.

Omar Quintín Gómez

Abuso sexual con acceso carnal era la imputación inicial pero las partes acordaron una readecuación por lo que la expectativa de condena era inferior, se habilitó el juicio abreviado desarrollado la semana pasada en la Cámara Primera en lo Criminal con la sala unipersonal a cargo del juez Ricardo Sandoval.

NORTE pudo confirmar que hubo un pedido de la víctima de no seguir con el proceso y hallar una salida menos traumática porque no quería exponerse más a partir de las audiencias del juicio y al no haber una víctima no se puede convocar a juicio por jurados.

Por lo cual, atendiendo el pedido de la querella, la fiscal Encinas debió reconfigurar el delito para que Gómez afronte un juicio abreviado, dónde recibió la pena de tres años en suspenso, salió en libertad, y deberá hacer tratamiento psicológico y será ingresado al Registro Nacional de Abusadores Sexuales.