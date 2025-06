ACOSTADA Y EN LENCERÍA ERÓTICA: LUCIANA SALAZAR MOSTRÓ EL DETRÁS DE ESCENA DE SUS PRODUCCIONES HOT

Luciana Salazar se sumó a una plataforma de venta de contenido erótico. A días del anuncio, la modelo mostró que trabaja arduamente en la producción de fotos y videos de alto voltaje y compartió el detrás de escena.

En sus historias de Instagram, Luli compartió un video de unos pocos segundos donde se la puede ver posando, mientras un fotógrafo la captura y una productora trabaja a la par del equipo.

La grabación de apenas tres segundos fue musicalizada con el tema “Lose control” de Shanna Sascha. “Ya me podés ver en Divas Play. Suscribite, tenés el link en mi perfil”, escribió Luli animando a que sus tres millones de seguidores compren sus producciones.

Cómo son las fotos hot que Luciana Salazar vende por US$12 en una plataforma para adultos

Luciana Salazar sigue el camino de varias famosas y ahora forma parte de la plataforma para adultos, Divas Play. La artista venderá contenido de fotos y videos de alto voltaje, y lo anunció con mucha emoción a través de sus redes.

Se trata de una nueva incursión en la creación de contenido hot, pero bajo sus propios términos. Si bien hace un año se supo sobre el tema, finalmente Luciana concretó para este 2025 y ya es una realidad.

“Me resultó muy tentadora la forma en que abordaron el proyecto: arman un plan de marketing completo para que una sepa qué esperar, cómo puede funcionar la alianza, y eso me dio mucha seguridad. Los números cerraban, y dije: ¿por qué no probar?”, declaró en una reciente entrevista

Sobre esta línea, Luli amplió cómo fue su primera experiencia de la mano con la plataforma, para crear el primer material que se podrá apreciar en su perfil.

“Superó mis expectativas. Me propusieron ser parte del proceso creativo, proponer ideas y trabajar desde un lugar en el que me sentí muy cómoda. Estuvo bueno volver a explorar este lado mío con el que tanto me conecté en el pasado. Lo hice a mi manera, en mi tiempo y con total libertad”, dijo.

Luego, la blonda adelantó un poco de lo que se podrá ver en su nuevo espacio. “Es contenido erótico con glamour, provocador, como yo. Además, me permitieron recrear algunas de mis escenas más icónicas, que iré subiendo con el correr de las semanas”, contó muy entusiasmada.