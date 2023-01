ABUSO SEXUAL: CONMOCIÓN POR DENUNCIAS DE JÓVENES EN CHACO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Un supuesto caso de violación en una joven de Resistencia despertó una ola de confesiones en redes sociales. Y es que una persona anónima creó una cuenta de Twitter e Instagram con la idea de contar su historia, pero lo llamativo fue que en pocas horas esas cuentas tienen miles de seguidores y muchas adolescentes se sumaron a confesar sus experiencias con el presunto violador que sería un conocido joven de la ciudad.

La iniciativa fue de una joven que narró en con detalles su traumática experiencia en el año 2019 y las secuelas que eso le provocó. La reacción al posteo fueron muchos mensajes privados de adolescentes de 12 a 14 años contando historias similares y sus traumas físicos y psicológicos.

«Me sentía en una situación de impotencia… y se que yo no tenía voz al lado suyo. No me animaba a escracharlo por miedo a que me haga algo», relata la joven para explicar porque no se animó a denunciar la violación ante la justicia chaqueña.

Las narraciones y la impunidad del supuesto agresor despertaron la empatía de cientos de adolescentes de Resistencia que compartieron las publicaciones en sus redes sociales pidiendo justicia. Pero por razones legales, no difundimos los datos o imágenes sobre la identidad del denunciado.

El poder de las redes sociales permitió que estas adolescentes puedan contar, de manera anónima, por lo que pasaron hace algunos años y en la actualidad en la ciudad de Resistencia.

¿DONDE DENUNCIAR?

Las personas en situación de violencia por razones de género no necesitan acudir a una comisaría u oficina para consultar, recibir orientación, pedir ayuda y realizar la denuncia ya que lo pueden hacer a la línea de emergencia 137 o por WhatsApp a la Guardia de Géneros de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros (362 4570852). También se encuentra en funcionamiento la aplicación de Denuncia Digital, donde es posible alertar de situaciones de violencia por razones de género, entre otras.

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las formas de maltrato más grave que existen y la víctima tiene derecho a recibir protección, apoyo profesional y acceso a la Justicia.

La Línea 137, destinada a brindar contención, asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y/o sexual y de grooming, A través de sus dos opciones podes obtener asistencia y asesoramiento si sufrís violencia familiar y/o sexual, grooming o si te encontrás con obstáculos para acceder a tus derechos.

Si sufrís violencia familiar y/o sexual, o grooming llamá a la Línea 137 opción 1. Un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales del Programa las Víctimas contra las Violencias atiende tu llamado o tu mensaje de WhatsApp y te brinda contención e información sobre tus derechos.

¿En qué consiste el seguimiento?

Luego de la primera intervención, las profesionales hacen un seguimiento de tu salud y te informan acerca de los procesos judiciales y las medidas de protección. Además, pueden ponerte en contacto con los recursos de tu localidad. Un equipo de abogadas y abogados puede brindarte asesoramiento adecuado.