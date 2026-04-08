ABSOLVIERON A LOS CINCO TURISTAS ARGENTINOS QUE HABÍAN SIDO ACUSADOS DE ROBAR EN MIAMI
La Justicia de Florida retiró todos los cargos y confirmó que podrán regresar a Estados Unidos sin restricciones migratorias.
La causa había iniciado a fines de noviembre de 2025 cuando fueron detenidos y acusados de haber robado a través de la modalidad mecheros en el paseo de compras estadounidense Dolphin Mall.
Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) atravesaron un proceso judicial que finalmente concluyó con su absolución total. El abogado defensor de vario de los acusados, Roberto Castillo, explicó en una entrevista con Canal 7 cómo evolucionó la causa. “Desde mi punto de vista hubo una exageración policial. La misma posición tuvo el fiscal, de inicio les quitó los cargos por organización criminal y luego se le quitaron los cargos por hurto”, sostuvo.
En tanto, al respecto de la situación migratoria de sus defendidos dijo que “no tendrán ningún tipo de inconveniencia en el visado”.
“Son personas inocentes para el estado de Florida y para la Argentina. Estamos satisfechos”, remarcó el letrado.
La causa se inició a comienzos de diciembre, cuando fueron detenidos acusados de robar a través de la modalidad mecheros en el paseo de compras estadounidense Dolphin Mall.
Durante la primera audiencia, los imputados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer quien fijó una fianza de 4.000 dólares por cada uno para liberarlos, ya que todos tenían pasajes de regreso a la Argentina.
El jueves 4 de diciembre los acusados volvieron al país -vía Santiago de Chile-, y desde allí se trasladaron en vehículos particulares a la ciudad de Mendoza, donde se quedaron hasta el conocimiento de su absolución cuatro meses después.
Según indicó Castillo, los mendocinos podrán regresar a Estados Unidos sin ningún impedimento: “No tendrán ningún tipo de inconveniencia en el visado”.