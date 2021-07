“¡ABAJO LA DICTADURA!”: MILES DE CUBANOS SALIERON A LAS CALLES PARA PROTESTAR CONTRA EL RÉGIMEN EN MEDIO DE LA GRAVE SITUACIÓN SANITARIA

La manifestación tiene lugar en La Habana, San Antonio de los Baños y en Palmas Soriano, donde las autoridades cortaron la señal de Internet para evitar que las personas continuaran transmitiendo la protesta.

Miles de cubanos salieron este domingo a las calles a protestar contra la dictadura castrista en medio de la grave situación sanitaria que atraviesa la isla. Las manifestaciones comenzaron en el pueblo de San Antonio de los Baños (Artemisa, oeste) al grito de “¡abajo la dictadura!”, “libertad” y “patria y vida”, pero luego se extendieron a otros puntos del país como Palmas Soriano (Santiago de Cuba), La Habana, y Guira de Melena y Alquízar, ambas de la provincia de Artemisa.

La inédita manifestación, a la que a esta hora se sigue sumando gente, fue retransmitida en directo por usuarios de Facebook y tiene lugar en medio de una grave crisis económica y sanitaria en el país caribeño, donde se sufre una preocupante falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

La transmisión duró unos 50 minutos y se interrumpió repentinamente. En las imágenes se puede escuchar a varios manifestantes decir que el pueblo “está cansado”, mientras varios agente de seguridad del régimen miran la protesta.

El portal 14ymedio informó que las autoridades cortaron la conexión a Internet en San Antonio de los Baños, para evitar que los manifestantes continúen transmitiendo lo sucedido. “No hay acceso a nada pero la gente se enteró muy rápido y ahora mismo están tratando de llegar hasta el lugar de la protesta”, explicó una residente a ese medio.

“Aquí hemos sufrido mucho, no solo el confinamiento sino también los apagones, prácticamente todos los días quitan la electricidad. La policía tiene un verdadero acoso sobre los vendedores y prácticamente no hay forma de ganarse la vida. Esto era hace mucho una bomba de tiempo”, agregó Carmen, una jubilada residente en el centro de San Antonio.

Los cubanos atraviesan el peor momento desde el inicio de la pandemia (EFE/Yander Zamora) Los cubanos atraviesan el peor momento desde el inicio de la pandemia (EFE/Yander Zamora)

“La gente empezó a gritar, hay apagones horribles, de seis horas, esto no para, y es todos los días. Empezaron a caminar, muy pacíficos, lo único que hacían era gritar. Había mucha gente joven”, dijo por teléfono a la agencia EFE una vecina de la localidad que se encontraba dentro de una tienda en el momento de los hechos.

En las redes sociales comenzaron a circular videos de otros lugares, como el pueblo oriental de Palma Soriano (Santiago de Cuba), donde cientos de personas también se han movilizado en las calles y se escuchan consignas como “no más mentiras” y “no tenemos miedo”.

Usuarios en las redes sociales indicaron que las fuerzas de seguridad comenzaron a intervenir cerca de los alrededores de la manifestación en Palma Soriano, lo que provocó algunos enfrentamientos con los manifestantes.

La activista por los derechos humanos Rosa María Paya denunció que allí el régimen desplegó tropas y reprimió a los manifestantes. Antes, había enviado un mensaje directo en sus redes sociales a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel: “No se atrevan a reprimir. El mundo entero está mirando”.

El tuit de Rosa María Payá El tuit de Rosa María Payá

El artista y ex prisionero político, Luis Otero Alcántara, por su parte, anunció que se suma a las protestas y llamó a todos los cubanos a salir a las calles: “Toda Cuba está en la pista, todas organizaciones nacionales e internacionales convoquen para la calle. Yo me voy al malecón, me cueste lo que me cueste”.

Decenas de cubanos comenzaron a concentrarse allí, en el Malecón de La Habana, al grito de “Libertad”.

Un grupo de 50 jóvenes, en tanto, se manifestaron frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) en la céntrica avenida 23 gritando “abajo la dictadura”, “viva Cuba Libre” y “queremos ser escuchados”. A las puertas del edificio, ubicado en la capital cubana, los manifestantes se encararon sin llegar a la violencia, con trabajadores del ICRT que portaban banderas cubanas y gritaban consignas como “Viva Fidel” y “Cuba sí, yanquis no”.

Ante la masiva movilización de manifestantes, el jefe de la dictadura cubana Miguel Díaz-Canel prometió represión y llamó a los “revolucionarios comunistas a combatir” a los cubanos que protestan: “Estamos dispuestos a dar la vida. Tienen que pasar encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Estamos dispuestos a todo”.

“No vamos a permitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al imperio estadounidense, vaya a provocar desestabilización”, afirmó. Y amenazó: “Habrá una respuesta revolucionaria. Por eso convocamos a todos los revolucionarios comunistas a que salgan a la calle donde se vayan a producir estas provocaciones y enfrentarlas con decisión”.

El senador norteamericano Marco Rubio, un férreo crítico de las dictaduras como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua, también se pronunció en sus redes sociales: “Protestas callejeras espontáneas estallan en varias ciudades de Cuba en este momento con cánticos de #NoTenemosMiedo (…) La frustración con la incompetencia, la avaricia y la represión de la dictadura está aumentando rápidamente”.

En Estados Unidos los cubanos residentes también se movilizaron en el sur de la Florida en apoyo a las protestas que se llevan a cabo en la isla. Según consignan medios locales, a la protesta también se unieron venezolanos y nicaragüenses. Al grito de “Libertad”, “Patria y Vida”, y “Cuba libre”, los manifestantes se movilizaron portando banderas cubanas.

Esta es la protesta antigubernamental más grande que se registra en la isla desde el llamado “maleconazo”, cuando en agosto de 1994, en pleno “periodo especial”, cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces dictador cubano Fidel Castro.

En diálogo con Infobae, Hugo Landa, director del diario digital Cubanet, con sede en Miami, consideró que la movilización de este domingo “es mucho mayor que el maleconazo”: “Lo sobrepasa con creces. El de hoy es en todo el país. En La Habana, por ejemplo, no es en una cuadra nomás. Es lo más importante que ha habido desde entonces”

En ese sentido, el periodista cubano sostuvo que la gran diferencia es que hoy en día “hay comunicaciones”: “En aquel momento nosotros en Miami nos enterábamos lo que pasaba en Cuba, llamabas a alguien que vivía a 20 cuadras del malecón y no sabía lo que estaba pasadno. Fidel sabía que mantener incomunicado al pueblo era importante. Lo que pasó en el malecón, se quedó en el malecón. La gente ni se enteró, se enteró después. Además estaba la figura de Fidel, que tenía una influencia que impresionaba a mucha gente. Ese día llegó al malecón, dio su discurso, mareó a la gente, y controló la sitaucion”

Los trabajadores sanitarios exigen mejores condiciones de trabajo para hacer frente a la pandemia en Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini) Los trabajadores sanitarios exigen mejores condiciones de trabajo para hacer frente a la pandemia en Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Si bien en los últimos tiempos han sido constantes las manifestaciones contra el régimen, en los últimos días la tendencia fue en aumento en momentos en que la isla atraviesa el peor momento desde el inicio de la pandemia. La provincia de Matanzas (al este de La Habana), por ejemplo, se situó al borde del colapso sanitario por el aumento incontrolado de casos de covid-19, con más de 1.300 por cada 100.000 habitantes, situación agravada por la escasez de medicamentos, alimentos y productos de higiene.

Los profesionales sanitarios, por su parte, denuncian la desidia del régimen y las precarias condiciones del sistema de salud. “La situación no hace más que empeorar con el paso de los días”, dijo a Infobae el neurocirujano Alexander Pupo, uno de los críticos más prominentes del sistema de salud de la isla. “En Cuba realmente está afectando la covid junto con otras epidemias, como la de sarna, y la hambruna, que es criminal”, afirma.

Ante esta situación, disidentes y estrellas internacionales reclaman al régimen cubano que permita el ingreso de ayuda humanitaria.

Daddy Yankee, Residente y Kany García se unieron este sábado al reclamo de otros artistas puertorriqueños por un corredor humanitario para enviar ayuda a Cuba, mientras el régimen se niega a aceptar ayuda internacional.

Raúl Castro y Miguel Díaz Canel se niegan a aceptar el ingreso de ayuda humanitaria a Cuba Raúl Castro y Miguel Díaz Canel se niegan a aceptar el ingreso de ayuda humanitaria a Cuba

Daddy Yankee, autodenominado “El jefe” del reguetón, y García, una de las principales cantautoras de la isla y de renombre internacional, tuitearon la etiqueta #SOSCuba para recolectar dinero, materiales médicos, alimentos y otros insumos y enviarlos a los lugares afectados.

La etiqueta #SOSCuba ya es tendencia en Twitter, que ha sido usada en más de 300.000 mensajes, y la #SOSMatanzas unas 146.000, según los datos de la red de microblogging.

“Algunos de manera intencionada y manipulada aducen a la necesidad de implementación de corredores humanitarios, de intervención humanitaria (…) Son conceptos y términos relacionados con situaciones de conflictos armados, graves violaciones del derecho internacional humanitario, que para nada y de ninguna manera tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en nuestro país”, señaló la cancillería cubana, en respuesta a la campaña que pide un corredor humanitario.

Los cubanos han aprovechado la ocasión para criticar al Gobierno por la escasez de alimentos, las precarias condiciones en los hospitales y la crisis que se ha agravado con la pandemia.

Landa explicó que más allá de la grave situación sanitaria, la reacción del pueblo cubano se debe “a un hartazgo general”. “Lo que está pasando es la tormenta perfecta: hambre, falta de electricidad, falta de esperanza, gente muriendo por el covid, mientras el Gobierno manda médicos al extranjero y regala vacunas a otros países”. Además, apuntó, “montarse en una balsa ya no es la solución, porque cuando llegan a Estados Unidos los devuelven”.

“Los cubanos están en una situación desesperada (…) Son 60 años, nadie quiere ese gobierno desde hace mucho tiempo. Está habiendo apagones. En La Habana no tanto, pero en el interior hay apagones durante la noche entera, desde las 12 de la noche y la restablecen por la mañana. Tiene que haber un límite, la gente ya no puede más. Es un hartazgo general, tal vez ahora más agravado por el tema del covid. La miseria existió antes del covid, y seguirá existiendo. El comunismo solo genera miseria y represión”.

