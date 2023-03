A PURO CORAZÓN, FOR EVER EMPATÓ CON CHACARITA EN EL «GIGANTE DE LA AVENIDA»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El visitante fue más durante casi todo el encuentro y a cinco minutos del final se puso en ventaja. El “Negro” reaccionó, lo empató y puso a su rival contra las cuerdas sobre cierrde del partido. Los de Martel salieron de la racha negativa, tras la derrota en Santiago de Estero; y el “Funebrero” se quedó con las ganas de quedarse solo en la punta.

En un partido con un final no apto para cardíacos, válido por la 6° fecha del Torneo de Primera Nacional, For Ever y Chacarita repartieron puntos en el estadio “Juan Alberto García”, ante un gran marco de público. Los goles los marcaron Luciano Perdomo, para la visita; y Nicolás Juárez, para el local.

Chacarita buscaba el triunfo que lo deposite en la cima de la tabla, tras las derrotas de Quilmes y Estudiantes de Caseros (Buenos Aires); y For Ever necesitaba reponerse del traspié del último fin de semana en Santiago de Estero, con el envión que significó avanzar de fase en la Copa Argentina, dejando en el camino a Sarmiento de Junín.

El partido comenzó con los dos imprecisos. Chacarita mostró credenciales y juntó a sus volantes tratando de elaborar juego; y For Ever se plantó atrás, buscando jugar directo, haciendo eje en su 9, Romero. Bogado, tímido por derecha, no podía desequilibrar con su gambeta y el “Negro” se diluía en tres cuartos de campo rival.

A los 9 minutos, el equipo de Martel logró llevar peligro sobre el arco funebrero. Romero bajó una linda pelota que 50 metros, se metió en el área el pero el portero “funebrero” salió rápidamente y se quedó con el balón.

“Chaca” generaba peligro a través de centros. Cuello y Blanco se adueñaron de la mitad de la cancha e hicieron jugar a los delanteros. Giménez tuvo un par de buenas intervenciones, pero los centrales Garay y Valdez se mostraron muy firmes.

Sobre el minuto 21´, llegó un tiro libre peligroso para Chaca, por falta de Juárez a Juan Cruz González. El cobro de la falta quedó en la barrera, pero los jugadores visitantes capturaron el rebote, la metieron al área y Luciano Giménez casi cumple con la “ley del ex”, pero su cabezazo se fue ancho.

For Ever fallaba en el primer pase y por eso le costaba mucho tener la pelota. Los volantes no lograban juntarse para jugar y por eso el “Negro” se repetía en la búsqueda de Romero, que era la única carta en ataque.

Recién a los 36´ el local insinuó con un remate de Molina, que capturó un rebote y probó al arco, pero la pelota se fue muy por encima del horizontal,

A los 39´ llegó la más clara del primer tiempo. Gran jugada del zurdo Ricardo Blanco, que habilitó a Pugliese adentro del área, pero Canuto apareció para mandar su remate al córner.

El final del primer llegó con el “Funebrero” jugando definitivamente en campo rival y For Ever tratando de llegar al entretiempo con el partido empatado para barajar y dar de nuevo.

Final para el infarto

No hubo grandes cambios en el complemento. Desde el inicio, Chacarita buscó imponer condiciones y lo logró: de hecho, consiguió generar una muy buena jugada que terminó Perdomo, con un buen remate de afuera del área que contuvo Canuto. Iban 3 minutos del segundo tiempo.

Blanco seguía siendo lo más peligroso, con su facilidad para la gambeta, generó peligro prácticamente cada vez que tuvo la pelota en los pies.

A los 9´, Martel movió el banco: salió Boasso, por Sánchez Paredes; Molina fue reemplazado por Claudio Vega.

El “Negro” comenzó a adelantarse en esos primeros minutos del segundo tiempo, tratando de aprovechar los espacios que comenzaba a dejar el visitante, con un medio campo que sintió el ritmo vertiginoso del primer tiempo, y el rigor del calor chaqueño.

Sobre el primer cuarto de hora, el partido tomó vuelo. Se animaron los dos y tras una buena jugada entre Blanco y Giménez, para “Chaca”; contestó For Ever con una linda corrida de Bogado, por derecha, que no pudo concretar Juarez llegando por la puerta del área.

A los 20, centro de Blanco que “peina” el 6, Nicolás Torres y el travesaño salva a Canuto que ya no tenía nada que hacer.

El tándem Galetto-Bogado era lo más claro de la “levantada” de For Ever. El conjunto chaqueño atacó en reiteradas ocasiones por el sector derecho y ambos lograron hilvanar jugadas que, de todas maneras, no terminaba por exigir demasiado a Cristian Correa.

Sostenido en la solidez de su defensa y la frescura que le aportaron los cambios, For Ever emparejó la pulseada en el último cuarto de hora. Los equipos intercambiaron golpes, no del todo contundentes, y el empate empezó a quedarle cómodo a los dos.

De todos modos, Martel percibió que se podía aspirar a un poco más y volvió a buscar las soluciones en el banco. Butter ingresó por Romero (cansado de batallar) y Silva por Bogado, faltando 10 para el final.

A los 37, de contra, lo tuvo Chaca. Hoyos recibió en la puerta del área, amagó, se perfiló para su zurda y sacó un remate esquinado que requirió un gran esfuerzo de Canuto. A la salida de ese córner, el cabezazo del central Zanini se estrelló en el palo izquierdo del arco del “Negro”.

A los 40´ llegó la ventaja. Otra vez de contra, condujo Blanco, que abrió para Astina, el extremo metió la pelota al medio para la llegada franca de Luciano Perdomo que, con un toque suave y apretado al palo izquierdo, dejó sin reacción posible a Canuto.

Parecía que los tres puntos viajaban a San Martíne, pero apareció el corazón del “Negro”. For Ever empujó y, tras un tiro libre desde la izquierda, Nicolás Juárez puso la cabeza para empatar el juego.

El local se llevó por delante a la visita en los últimos minutos. Garay lo tuvo en la salida de un córner, y el rebote lo tomó Allende, que le pegó pero la pelota se fue ancha.

El final los encontró empatados. Los de Martel salieron de la racha negativa, tras la derrota en Santiago de Estero; y el “Funebrero” se quedó con las ganas de quedarse solo en la punta.

