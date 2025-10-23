“A POCOS SEGUNDOS DE MORIR”: DIDDY SUFRIÓ AMENAZAS CON UN CUCHILLO EN LA CÁRCEL MIENTRAS DORMÍA

Sean «Diddy» Combs fue atacado en la cárcel en la que está preso. (Foto: AP/Mark Von Holden/Invision)

Hay mucha preocupación en el entorno de Sean “Diddy” Combs por la difícil situación que atravesó en la cárcel en la que está detenido.

De acuerdo a lo que confirmó el medio TMZ, el productor musical sufrió un ataque de parte de otro recluso que lo amenazó con un cuchillo mientras dormía en su celda.

Un amigo del rapero, que se mantuvo en el anonimato, contó que Diddy estuvo a “unos pocos segundos de morir” cuando despertó con un cuchillo en su cuello.

Sean «Diddy» Combs fue sentenciado a más de cuatro años de prisión. (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

No se sabe si fue el propio músico el que se defendió del ataque o fueron los guardias los que dispersaron al recluso que quería lastimar al magnate. El hecho habría ocurrido hace varias semanas, pero recién ahora trascendió.

El entorno de Diddy está muy preocupado por la falta de seguridad dentro del penal en el que está preso el cantante que tiene muy mala reputación.

Qué pasó en el juicio contra Diddy

Tras la condena por dos cargos de prostitución que recibió en julio, Diddy fue sentenciado a 50 meses de cárcel. A principios de octubre, el juez Arun Subramanian de los tribunales de Nueva York definió la condena en una audiencia en la que también estaba el productor.

Diddy está preso en el mismo penal de Nueva York en el que hay otros famosos como R. Kelly y Ghislaine Maxwell, desde que lo arrestaron en septiembre de 2024. En ese momento, el ganador del Grammy había sido acusado de crimen organizado, prostitución y de traficar personas para hacer fiestas sexuales conocidas como Freak-Offs.

Sean «Diddy» Combs, durante un partido de de la NBA en 2017. (Foto: AP/Kathy Willens)

El jurado lo declaró “no culpable” de los cargos de crimen organizado que lo enfrentaban a la posibilidad de tener una condena a prisión perpetua.

Sin embargo, el tribunal resolvió que el músico sí transportó a personas con fines de prostitución. Con lo cual, el rapero se enfrenta a la posibilidad de quedar dos décadas en la cárcel, 10 por cada cargo.

El jurado de 12 miembros –8 hombres y 4 mujeres- deliberó, en total, durante dos días completos antes de llegar a su veredicto final.

El juicio contó con casi siete semanas en las que declararon 34 testigos, todos convocados por la fiscalía. La mayoría de ellos denunció la violencia sexual a la que fueron sometidos por el cantante y por amigos del músico.