“A los chaqueños los convoco”: el emotivo mensaje de Luis Landriscina para apoyar el proyecto IACCO

Durante el encuentro institucional del Instituto de Alta Complejidad Cardiológico Oncológico realizado este martes, compartieron un mensaje de Luis Landriscina quien convocó a la comunidad chaqueña a acompañar y sumarse a este proyecto que tiene un fuerte impacto social, emocional y de salud para los chaqueños y toda la región.

“A los chaqueños los convoco”, comenzó contundente el mensaje de Don Luis, embajador de la identidad popular. “Esto es una gran empresa. Va a costar mucho dinero, pero la vamos a hacer porque yo veo que acá hay mucha gente empujando y se ha hecho una fundación para esto”, señaló Landriscina para finalizar contundente: “A los chaqueños no se lo voy a pedir, estoy seguro que lo van a hacer”.

Desde la Fundación Los Dinosaurios agradecieron y destacaron el acompañamiento de Don Luis, como una inspiración para seguir adelante. “Tenemos que agradecer muy especialmente al gran embajador que tiene la provincia del Chaco que se llama Luis Landriscina, que se comprometió con este proyecto y lo está siguiendo atentamente, tal es así, que su sobrino está acá acompañándonos”, expresó un emocionado Rubén “Coco” Ruffino, fundador de la fundación.

En el mismo sentido, Carolina Veuthey, presidenta de la Fundación Los Dinosaurios, expresó: “Las palabras de Don Luis nos inspiran a poder hacer cosas por nuestra comunidad y poder traer alta tecnología a nuestra provincia para que no tengamos que salir de la provincia para recibir atención de alta complejidad”.

IACCO es una institución privada sin fines de lucro, un centro de excelencia médica y tecnología de alta complejidad que se construye en Fontana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, cirugía y trasplantes de pacientes con enfermedades cardiovasculares y oncológicas.

El objetivo de IACCO es brindar en la provincia un servicio de calidad prestacional y contención emocional para pacientes con y sin cobertura médica. El proyecto integra actividades de asistencia médica, docencia, investigación y difusión.

