Integrante del pueblo qom, Juan Chico nació el 30 de abril de 1977 en Colonia Aborigen. Fue docente en escuelas bilingües, investigador y autor de obras fundamentales para la memoria histórica del Chaco. Su vida estuvo atravesada por el compromiso con la verdad, la justicia y la visibilización de las voces silenciadas.

Una de sus obras más reconocidas es “Las voces de Napalpí”, en la que reconstruyó la historia de la masacre de 1924 ocurrida en la actual Colonia Aborigen. En ella, se propuso dar lugar a los relatos orales de los propios sobrevivientes y sus descendientes, combinando memoria comunitaria y documentos oficiales. Su primer libro, “Napalpí, la voz de la sangre”, nació justamente de la necesidad de llevar a las escuelas aquello que a él mismo le fue negado como estudiante: la historia de su pueblo contada desde adentro.

“Cuando iba a la escuela tenía un dilema, porque en la comunidad siempre se hablaba de la masacre, y en la escuela no. Entonces, cuando crecí me puse a pensar en todo lo que hemos mamado en la casa acerca de nuestro pasado, y se me ocurrió que había que ponerlo en un libro”, explicó alguna vez.

Además de su labor como historiador, fue vicepresidente del Instituto de Cultura del Chaco y Director Nacional de Tierras en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Fundó la Fundación Napalpí, y participó activamente en foros de historia, tanto en Argentina como en el exterior. Fue incorporado como miembro de número a la Junta de Estudios Históricos del Chaco en 2017, y ese mismo año fue distinguido por la Comisión de la Memoria de la Legislatura provincial.

Su obra fue vasta y comprometida: “Los qom de Chaco en la guerra de Malvinas”, “La niña de cabellitos largos”, así como investigaciones aún inéditas sobre Sarmiento y los pueblos originarios, y las masacres de Zapallar, Rincón Bomba y Misión La Paz. Todas escritas en castellano y en idioma qom, mocoví o wichi, respetando la lengua de los testimonios y fortaleciendo su valor como patrimonio cultural vivo.

En septiembre de 2021, la diputada chaqueña Lucila Masin propuso instaurar el 12 de junio como el Día por la Memoria para la Verdad y la Justicia para los Pueblos Indígenas, en homenaje a su figura. En tanto, el Parlamento chaqueño instituyó el Premio Provincial “Profesor Juan Chico”, que se entrega cada 19 de julio, fecha de la Masacre de Napalpí, para reconocer a quienes trabajan por los derechos de las naciones indígenas del Chaco.

Su memoria fue homenajeada en la Feria Iberoamericana del Libro de 2021 en Resistencia, y también en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde se presentó una reedición de su obra sobre los combatientes indígenas en Malvinas.

A cuatro años de su partida, Juan Chico no es solo un nombre. Es una bandera de lucha, memoria y dignidad para los pueblos indígenas del norte argentino. Su trabajo sigue abriendo caminos para que las nuevas generaciones conozcan, valoren y defiendan su historia.