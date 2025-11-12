A CASI SEIS AÑOS DEL CRIMEN DE FERNANDO BÁEZ SOSA: QUÉ HACEN Y CÓMO VIVEN HOY LOS RUGBIERS CONDENADOS

El juicio contra los rugbiers se realizó en 2023 en la localidad bonaerense de Dolores. (Foto: Nicolás González / TN).

Casi seis años después del crimen que conmocionó al país, los ocho jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa cumplen sus penas en una cárcel bonaerense.

Hoy, mientras la familia de Fernando continúa reclamando una condena firme y definitiva, los rugbiers -que tenían entre 18 y 21 años al momento del ataque- llevan una vida silenciosa tras las rejas.

Algunos estudian, otros trabajan en talleres penitenciarios, y todos esperan la resolución final de la Corte Suprema de Justicia sobre sus apelaciones.

Del boliche al aislamiento: Máximo Thomsen, la cara más visible del caso

Máximo Thomsen, hoy de 25 años, desde el comienzo fue el más señalado del grupo. Es uno de los cinco condenados a prisión perpetua y cumple su pena en la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero.

Está aislado del resto de los condenados tras una pelea que tuvo con otro preso el pasado 12 de octubre. Desde el penal participa en talleres grupales de alfabetización jurídica y derechos humanos.

Máximo Thomsen durante una entrevista desde la cárcel. (Foto: captura Telenoche / eltrece)

Los días de Ciro Pertossi

Ciro, hermano de Luciano y primo de Lucas Pertossi, hoy tiene 24 años. También fue condenado a perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores.

Está en el mismo penal que Thomsen, aunque en otro pabellón. Mantiene la rutina general del grupo, con salidas al patio y visitas semanales.

Ciro Pertossi durante una de las audiencias del juicio por el crimen de Báez Sosa. (Foto: Télam)

Luciano Pertossi, el rugbier que habría intentado quitarse la vida

Luciano, hermano de Ciro y primo de Lucas Pertossi, fue otro que comparte la condena a perpetua. Hoy tiene 23 años. Se encuentra en aislamiento en la prisión de Melchor Romero, ya que habría intentado quitarse la vida.

Sin embargo, la familia negó que Luciano haya intentado quitarse la vida, y desde el Servicio Penitenciario nunca hubo una confirmación oficial.

En el centro de la imagen aparece Luciano Pertossi durante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. (Foto: captura TN)

Enzo Comelli y sus días en Melchor Romero

Enzo hoy tiene 24 años. Cumple prisión perpetua en el penal de Melchor Romero, al igual que el resto. Participa de las actividades colectivas, especialmente las recreativas y deportivas.

Enzo Comelli, otro de los condenados por el crimen de Báez Sosa. (Foto: Télam / Diego Izquierdo)

Matías Benicelli, el rugbier que participa de talleres

Matías Benicelli hoy tiene 25 años. Integra el grupo de los cinco condenados a perpetua. De acuerdo a lo que trascendió, participa de las clases y talleres en Melchor Romero.

En el centro de la imagen aparece Matías Benicelli. (Foto: Télam / Diego Izquierdo)

Blas Cinalli, el más joven del grupo y uno de los tres que recibió 15 años de cárcel

Hoy Blas Cinalli tiene 23 años. Fue uno de los tres que recibió 15 años de prisión por ser considerado partícipe secundario del asesinato de Báez Sosa.

Al igual que todos, está alojado en Melchor Romero. Lleva adelante la rutina común de la alcaidía, con talleres, recreación y educación física.

Blas Cinalli, otro de los rugbiers condenados. (Foto: Télam/Diego Izquierdo)

Ayrton Viollaz, el otro que recibió una pena menor

Ayrton Viollaz, de 25 años, fue condenado a 15 años de cárcel y al igual que el resto pasa sus días en Melchor Romero. Participa de los talleres educativos y recreativos.

Ayrton Viollaz, otro de los rugbiers condenados. (Foto: TN)

Estudia y hace talleres de cocina y huerta: así vive Lucas Pertossi

Lucas, primo de los hermanos Ciro y Luciano Pertossi -ambos condenados a perpetua- hoy tiene 26 años y es el mayor del grupo de rugbiers. También recibió 15 años de prisión, al igual que Cinalli y Viollaz. Está alojado en Melchor Romero.

De acuerdo a lo que contó su papá en una entrevista con Tarde o Temprano (eltrece), se anotó en la carrera de abogacía en condición de encierro. Además, dijo que adentro de la cárcel su hijo hace talleres de cocina y huerta: “Está ocupado”.

Lucas Pertossi durante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. (Foto: Télam / Diego Izquierdo)

Todos los rugbiers tienen la posibilidad de recibir visitas una vez por semana: sus familiares van a verlos los jueves, entre las 13 y las 17, para llevarles alimentos, bebidas y otras cosas para pasar sus días en prisión, según indicaron fuentes de la causa meses atrás.

Mañana se estrena la serie de Fernando Báez Sosa

“50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, se llama la serie documental que estrenará Netflix este jueves 13 de noviembre, a cinco años del asesinato del joven en Villa Gesell.

La serie contará con testimonios exclusivos y material de archivo inédito. Es dirigida por Martín Rocca y producida por Fabula, reconstruye minuto a minuto el crimen que sacudió a la Argentina en el verano de 2020.

Además, repasa las circunstancias que rodearon la muerte de Fernando, quien fue atacado a la salida de un boliche por un grupo de rugbiers en pleno centro de Villa Gesell.

Graciela Sosa y Fernando Burlando participaron de la serie documental. (Foto: X/@CheNetflix)

“En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad”, adelantaron en la publicación que compartió la plataforma en su cuenta oficial de X semanas atrás.

Y agregó: “El ataque, registrado en video, se viralizó en pocas horas y conmocionó al país. 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, una nueva serie documental de tres episodios, aborda uno de los casos más impactantes de los últimos años. Con entrevistas a familiares, amigos, periodistas y algunos de los condenados, estrena el 13 de noviembre en Netflix”.