86° ANIVERSARIO DE TRES ISLETAS: CON EMOCIÓN SE CONCRETÓ LA IMPOSICIÓN DE NOMBRES DE EX COMBATIENTES, EX INTENDENTES Y DE UNA DE LAS PRIMERAS POBLADORAS A CALLES DE LA CIUDAD

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

En el mes del 86° aniversario de Tres Isletas con la presencia del intendente Ladislao Perduk, funcionarios del Gabinete Municipal, concejales, hijos, esposas, hermanos, nietos y demás familiares, amigos y vecinos a través del proyecto de ordenanza presentado por el Poder Ejecutivo Municipal este jueves se impuso el nombre de ex Combatientes de Malvinas, de una de las primeras pobladoras y de ex Intendentes de nuestra ciudad a calles que hasta el momento no tenían nombres.

De este modo se busca homenajear a personas (la mayoría de ellas aún viven) que se destacaron en la localidad y contribuir a la cultura y ordenamiento urbanístico de nuestra ciudad.

En una mañana cargada de emociones las familias y los homenajeados expresaron su agradecimiento al Municipio, al jefe comunal, al Concejo Deliberante y a todas las personas que trabajaron en esta iniciativa.

*Soldado RAMÓN ORLANDO MEZA: Calle ubicada de Oeste a Este desde Avenida Presidente Raúl Ricardo Alfonsín hasta Chacra N° 29/32. Qta N° 15 entre Mz 5 y 6.

*Soldado CARLOS ALBERTO PARRA: Calle ubicada de Oeste a Este desde Avenida Presidente Raúl Ricardo Alfonsín hasta Chacra N° 29/32. Qta N° 11 entre Mz 1, 2, 3 y 4.

*Soldado VICTOR HUGO ROJAS: Calle ubicada de Norte a Sur desde Acceso Ex Combatientes de Malvinas al 200.

*Soldado ANTONIO BLANCO: Calle ubicada de Este a Oeste desde Av. 9 de Julio y Bertinat de Imfeld.

*SRA RUFINA PEÑA: Calle ubicada de Sur a Norte desde Acceso Ex Combatientes de Malvinas al 4.

*ROY ABELARDO NIKISCH: Calle ubicada de Sur a Norte desde Acceso Ex Combatientes de Malvinas al 600.

*OSCAR HORACIO PETRIETTE: Calle ubicada de Sur a Norte desde Acceso Ex Combatientes de Malvinas al 500.

*CARLOS GERARDO PALACIOS: Calle ubicada de Sur a Norte desde Acceso Ex Combatientes de Malvinas al 450.

Relacionado