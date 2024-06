71° ANIVERSARIO DE LA POLICÍA: ZDERO VALORÓ A LA INSTITUCIÓN, GARANTIZÓ LOS ASCENSOS Y ANUNCIÓ EL INCREMENTO SALARIAL DE 40 PUNTOS AL CÓD.150

El gobernador Leandro Zdero presidió hoy el acto aniversario 71 de la Policía del Chaco que se realizó en la ciudad de Charata. El primer mandatario provincial, acompañado por la vicegobernadora Silvana Schneider y el intendente de la ciudad, Rubén Rach, destacó la tarea comprometida que lleva adelante la institución, garantizó los ascensos para el personal policial y anunció un incremento de 40 puntos, al código 150 de los haberes, que impactará a partir del mes de julio. “Quiero honrarlos y reconocer a la fuerza policial que en estos 6 meses ha recuperado la confianza de la gente con la institución. Era difícil la tarea de brindar seguridad, decidimos terminar con los violentos, abriendo las calles y las rutas; en eso agradezco a cada ciudadano que acompañó también esta decisión. Recuperamos la Escuela de Policía y la pusimos en manos de quienes tienen olor a comisaría, después de 4 años de estar cerrada. Estamos comprando y vamos a entregar 10 camionetas para El Impenetrable, más vehículos para otras zonas y más equipamientos”- manifestó Zdero.

Sobre la seguridad, como uno de sus ejes de gestión, el jefe del ejecutivo provincial, además remarcó: “Seguimos trabajando con diferentes programas, los sistemas de video vigilancia, el plan VIGÍA en las escuelas, cámaras de seguridad en las paradas de colectivos, avanzamos en los Centros de Monitoreo, estamos trabajando fuertemente con una Agencia Multigestión para tener la info precisa. Seguiremos ejecutando más Comisarías, mejorando y refaccionando las que ya están, los destacamentos rurales e invirtiendo en la Policía Sanitaria y en la División de Bomberos. Seguimos entregando botones antipánico; trabajamos desde la APP con más de 3000 dispositivos y pudimos recomponer el salario con un aumento del 132% de mayo a julio, a partir de la buena administración que estamos logrando con los recursos”.

INTENDENTE RUBÉN RACH: “TODOS DEBEMOS ESTAR COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD”

Por su parte, el intendente de Charata, Rubén Rach, manifestó: “Destacamos el trabajo de la fuerza policial que con orgullo celebramos este 71 aniversario, que tienen la responsabilidad de cuidarnos, valoramos la tarea de ellos que eligieron seguir este camino de ser policías, por lo cual creo debemos estar comprometidos todos los ciudadanos a trabajar desde la responsabilidad que nos toca. Tuve el privilegio de nacer en el campo y recuerdo, en esos años, a la puerta de la casa a la noche no se le ponía llave, hoy se le pone llave, alarma y hasta una cámara de seguridad, de ser posible ¿que nos pasó como sociedad? Por eso, los invito a reflexionar y debemos volver a recuperar los valores como familia, los principios que nos enseñaron nuestros antepasados: la honestidad, la transparencia y la de respetar a nuestro prójimo”.

JEFE DE POLICÍA FERNANDO ROMERO: “AGRADECER FUNDAMENTALMENTE EL RESPALDO POLÍTICO A LA INSTITUCIÓN”

“Agradecer fundamentalmente el respaldo político a la institución, a la Policía y especialmente al policía que trabaja, que se juega la vida todos los días por la seguridad de los chaqueños. Eso agradecer fundamentalmente, porque eso es lo que ha motivado a la tropa policial a arriesgar esfuerzos para la seguridad de todos los chaqueños. Agradecer también, obviamente, a la gran familia policial, sin su acompañamiento sería imposible sostener esta actividad tan riesgosa. Gracias a todas las madres, a todos los padres, a las mamás, a los abuelos. Gracias por esperarnos al regreso, gracias por rezar u orar por todos los uniformados. También destacar, señor Gobernador, los ascensos otorgados al personal superior y subalterno, tan ansiado y tan importante para cada uno de nosotros. Agradecemos habernos devuelto la conducción y las llaves de la Escuela de Policía, que era un reclamo histórico de los uniformados”.

MINISTRO MATKOVICH: “LIBRES Y CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE USTEDES, LA POLICÍA PROVINCIAL»

Por último, el ministro Matkovich, expresó: “como el gobernador siempre lo repite, una de nuestras principales prioridades fue mantener el orden, recuperar la paz social y la tranquilidad pública. Y eso no lo pudimos haber hecho solos, sin con el acompañamiento de todos ustedes. Porque no hay que olvidar como se vivía en Resistencia, hace algunos meses y también en el interior provincial, éramos rehenes de sectores o grupos organizados políticamente protegidos por el gobierno de turno que realmente privaban de la libertad, de la libertad en su conjunto no solamente de circular. Día a día, exponían a la gente al miedo, al caos, al abandono. Y eso con nosotros se terminó. Porque no vinimos a acomodarnos bien con algún sector ni de la política y menos aún con delincuentes que se hacen llamar dirigentes sociales y lucraban con la necesidad de la gente. Vinimos a quedarnos bien con la sociedad, con el hombre y la mujer, con el joven que nos pidió durante los largos meses de campaña primero y luego cuando formamos el gobierno, nos pidió precisamente queremos ser libres, queremos vivir en paz y eso es lo que lo hemos logrado con el acompañamiento de ustedes, la Policía de la provincia de Chaco”.

Durante el acto también, se entregaron menciones, reconocimientos y atributos al grado del personal policial. Acompañaron al Gobernador, la vicegobernadora Silvana Schneider, el ministro de seguridad Hugo Matkovich, el secretario de Asuntos Estratégicos Marcos Resico; el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutierrez; el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero y subjefe, personal superior y subalterno; personal en retiro, representantes de las fuerzas de seguridad, presidente del STJ, Víctor Del Río; el intendente municipal, Rubén Rach, concejales locales, el senador Victor Zimermann, diputados nacionales y provinciales: Dorys Arkwright; Zulma Kaenel; Ernesto Blasco; Ivan Gyoker; Carlos Salom, autoridades eclesiásticas, instituciones y vecinos

