A PREPARARSE QUE SE VIENE UN VERANO INFERNAL: QUÉ ANTICIPA EL SMN DESDE DICIEMBRE HASTA FEBRERO
El Servicio Meteorológico Nacional publicó el informe titulado Pronóstico Climático Trimestral, que anticipa temperaturas estivales por encima de las normales.
De acuerdo al reporte ya citado, “esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. No se descarta que continúen predominando las oscilaciones de menor escala (subestacionales y sinópticas)”.
Las regiones donde habrá que prepararse para un verano muy caluroso
Temperaturas superiores a las normales
- Oeste de Buenos Aires
- Centro y Norte de Patagonia
- La Pampa
- Córdoba
- Este de San Luis
- Oeste de Santa Fe
Temperaturas normales o superiores a las normales
- CABA
- Este de Buenos Aires
- Gran parte de Cuyo
- Este de Salta
- Formosa
- Chaco
- Santiago del Estero
- Sur del Litoral
- Sur de Patagonia
Cómo se elabora el Pronóstico Climático Trimestral del SMN
El Pronóstico Climático Trimestral “se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas”, indicó el SMN.
Señalando finalmente que “el pronóstico que aquí se presenta está basado en un consenso consolidado a partir de esas diversas fuentes. Las acciones tomadas o dejadas de tomar en función de la información contenida en este boletín son de completa responsabilidad del usuario”.