A PREPARARSE QUE SE VIENE UN VERANO INFERNAL: QUÉ ANTICIPA EL SMN DESDE DICIEMBRE HASTA FEBRERO

Se esperan altas temperaturas en gran parte del país.

Luego de al menos dos jornadas con temperaturas superiores a los 31°, alcanzando el viernes una sensación térmica cercana a los 34°, el fin de semana llega también con calor, con una máxima para este sábado prevista en 30°.

Sin embargo, lo peor está por venir… Así lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su Pronóstico Climático Trimestral, publicado esta semana.

En efecto, el reporte del organismo oficial prevé para el próximo verano temperaturas superiores a las normales en la mayor parte del país, incluidas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el territorio bonaerense (incluyendo la costa atlántica del principal distrito argentino).

El fenómeno abarcará al menos una decena provincias donde se espera que la probabilidad de que las temperaturas se ubiquen bastante por encima de lo normal, que oscila entre el 45 y el 50 %, revela el informe que abarca desde diciembre en curso hasta finales de febrero del año próximo.

De acuerdo al reporte ya citado, “esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. No se descarta que continúen predominando las oscilaciones de menor escala (subestacionales y sinópticas)”.