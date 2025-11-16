Rocío Pardo habló de la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré: Estamos...

El próximo 6 de diciembre en Córdoba, Rocío Pardo y Nicolás Cabré llevarán adelante su casamiento. En este momento, la pareja se encuentra ultimando detalles y se muestran muy felices de lo que están viviendo juntos.

En los últimos días, la actriz y bailarina se volvió tendencia en las redes sociales por compartir videos de la prueba de vestido, acompañada por Rufina Cabré, que ya demostraron en diferentes oportunidades el gran vínculo que lograron construir.

La ceremonia se realizará en un bosque y todo parece que será muy romántico e íntimo. En ese sentido, Rocío habló con La Once Diez/Radio de la Ciudad y reveló si piensa en tener un hijo con Nicolás. “Hoy estamos bien así, no sé si busco otra cosa, no es que quiero decir no para siempre, porque después me arrepiento de lo que digo”, comentó.

Después de vivir un momento emotivo con Rufina, Pardo contó cómo fue esa salida de chicas en la que ambas fueron a probar sus vestidos para la boda. “Ella también se está haciendo su vestido, fue una sorpresa para las dos. Tenemos una relación hermosa, es una niña feliz, es muy amable y muy empática; es muy curiosa, cuando hicimos el viaje a Japón me sorprendía cómo mira el mundo”, detalló sobre las imágenes que circularon.

Por último, quien también es productora, adelantó que resta saber si su casamiento será por iglesia: “Estamos viendo qué nos gusta más”.