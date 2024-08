136º ANIVERSARIO DE PUERTO TIROL: EL GOBERNADOR ZDERO CELEBRÓ JUNTO A LA COMUNIDAD CON LA INAUGURACIÓN DE PAVIMENTO Y ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921.

El primer mandatario provincial recordó a los primeros habitantes y aseguró que trabaja para que Puerto Tirol siga siendo un lugar de grandes oportunidades. “Se vienen nuevos tiempos del que Puerto Tirol será protagonista: tienen un gobierno presente dispuesto a transitar un Chaco de esperanza”, aseguró.

En el 136º aniversario de Puerto Tirol, el gobernador Leandro Zdero, junto al intendente Humberto De Pompert, inauguró cuadras de pavimento y entregó títulos de propiedad. “Es emocionante compartir estos 136 años de logro, vida y de una rica historia”, aseguró el mandatario este martes en el acto central que se realizó en la Costanera Norte de la ciudad.

Zdero recordó a los primeros habitantes que llegaron del Norte de Italia a poblar la ciudad. “Llegaron con muchas ganas de progresar y abrazar un futuro de oportunidades para sus hijos de la mano de la fe, en familia y con trabajo, es importante saber de dónde venimos, amar el lugar donde elegimos vivir y desarrollarnos. Esto se hace recuperando valores esenciales como el respeto por los que ya no están y por los que hacen de Puerto Tirol un lugar de oportunidades”, sostuvo.

De esta manera llamó a afianzar el sentido de pertenencia, así aseguró que junto a la vicegobernadora Silvana Schneider tratan de estar en cada uno de los pueblos y acompañar a la comunidad. “Porque creemos importante valorar el esfuerzo de cada persona e institución que trabajaron para el desarrollo de Chaco”, expresó.

Así ratificó su compromiso “de trabajar espalda con espalda con cada municipio de la provincia sin importar los colores políticos”.”Esta nueva etapa que está viviendo Chaco tiene que tener la altura moral y el respeto que se merecen los chaqueños. Los momentos difíciles que transitamos exigen la determinación y el compromiso de trabajar juntos”, remarcó.

En este sentido, explicó que está ordenando la provincia y adelantó que se realizarán muchas más obras en Puerto Tirol. “Fortaleceremos la salud pública con la recuperación de recursos humanos y la provisión de insumos y medicamentos”, explicó.

En cuanto a la seguridad, recordó que se está equipando a la Policía del Chaco y dotándola de más recursos humanos. “Ingresaron 400 policías nuevos y el 12 de agosto se incorporan 200 alumnos a la Escuela de Policía. Esta es una política de Estado que tiene como objetivo fortalecer la seguridad de todos los chaqueños”, señaló.

Zdero aseguró que se trabaja para recuperar la paz social. “Que todos puedan transitar por las rutas sin que nadie le quite el derecho de circular. No vamos a transar con aquellos que quieren cercenar los derechos, vamos a liberar las rutas y las calles para que la gente pueda circular y vivir en paz en toda la provincia”, concluyó.

El intend ente De Pompert reconoció los nueve meses que viene trabajando con el Ejecutivo provincial, “el esfuerzo que hacemos en un contexto de crisis donde hay que poner el doble para nuestro pueblo”, dijo.

Participaron de la celebración la vicegobernadora Silvana Schneider, el ministro de Infraestructura Hugo Domínguez, la presidenta de la Cámara de Diputados Carmen Delgado, los diputados Silvina Canteros Reiser, Carlos Salom, el presidente y vocal del IPDUV Fernando Berecochea y Diego Gutiérrez, el administrador y subadministrador de Vialidad Provincial, Omar Canela y Gustavo De Martini, y demás funcionarios locales y provinciales.

Más seguridad vial

La calle pavimentada es Beligoy, entre las avenidas Cozzarolo e Independencia, otorga mayor seguridad vial así como también brinda una solución definitiva para el drenaje de las aguas otorgando un paso seguro a los peatones y vehículos. Además, la Dirección de Vialidad Provincial (DVP) ejecutó obras de bacheo en distintos puntos de la ciudad.

Regularización de la propiedad

Las familias de Puerto Tirol que recibieron el título de propiedad de sus viviendas pueden acreditar la legítima posesión de sus hogares. Se trata de un hecho de gran importancia ya que en algunos casos pasaron más de 42 años para que los adjudicatarios accedan al título de propiedad.

Para garantizar el derecho de los propietarios, el gobierno realiza operativos integrales en toda la provincia. El objetivo es la regularización de viviendas, adjudicaciones, cancelación de créditos, refinanciaciones de deudas y escrituración. Estas acciones se realizan de manera conjunta y simultánea por la Gerencia Socio-Económica, la Dirección de Recupero de Fondos y la Dirección de Registro Notarial Especial del organismo, con el fin de beneficiar a miles de familias chaqueñas.

Los operativos ya se realizaron también en Charata, Pampa del Infierno, Margarita Belén, Puerto Bermejo, Colonia Popular, Santa Sylvina, Juan José Castelli, General Pinedo, Concepción del Bermejo, Presidencia Roca, Corzuela, Campo Largo, Hermoso Campo, Presidencia de La Plaza, Villa Rural El Palmar (Quitilipi), Villa Berthet, La Escondida, Taco Pozo, Puerto Vilelas, Presidencia Roque Sáenz Peña, Resistencia, La Leonesa y Makallé.

