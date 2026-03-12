Zona Sur RECUPERAN UN AUTOMÓVIL QUE HABÍA SIDO SUSTRAÍDO EN FONTANA

En un operativo realizado esta mañana, personal de la División Sustracción Vehicular logró localizar y recuperar un automóvil que presentaba pedido de secuestro por un hecho delictivo ocurrido recientemente.

El hallazgo se produjo alrededor de las 10:15 sobre la avenida Chaco al 4000, aproximadamente. En ese lugar, los efectivos interceptaron un Fiat Palio Fire color blanco que coincidía con las características del vehículo denunciado como robado a un hombre de 48 años en el Barrio Sitech de la localidad de Fontana.

Tras el procedimiento, se dio intervención al Equipo Fiscal N° 10, a cargo de la Dra. Lilian Beatriz Irala. La magistrada dispuso la participación de la Sección Rastros de la División Antecedentes Personales para las pericias correspondientes en el marco de una causa caratulada como «Supuesto Hurto y Daños en la Propiedad».

Finalmente, y conforme a lo ordenado por la fiscalía, el vehículo fue entregado en el lugar a su propietario bajo acta legal, mientras que las actuaciones judiciales fueron derivadas a la comisaría jurisdiccional donde se inició la denuncia original.

