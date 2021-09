El senador nacional por Chaco, Víctor Zimmermann, consideró el resultado electoral como “la confirmación de una situación que venimos señalando desde hace meses y que los oficialismos prefirieron ignorar” y que “disimulando los problemas no se engaña a la gente”. Además advirtió que “la crisis socioeconómica requiere de medidas urgentes”.

En los últimos meses, se lo escuchó al dirigente radical decir: “Soy un testigo privilegiado de la degradación institucional argentina”, al referirse a la “falta de debate de los problemas reales que afectan a nuestro país, con un oficialismo enfocado en la agenda personal de Cristina Kirchner y su obsesión de avanzar sobre la Justicia”.

“La crisis que enfrentamos requieren medidas concretas, tenemos que acompañar a nuestros productores y emprendedores con medidas que les permitan crecer, desarrollarse, generar empleo”, aseguró el senador radical y cuestionó una vez más el cepo a la exportación de carne: “Seguimos perdiendo mercados, no ingresan divisas, se pierden empleos en los frigoríficos, los productores no pueden vender esos animales que no se consumen en el mercado interno, el perjuicio es enorme”.

“Nadie puede decir que desde la oposición no hemos acompañado a la gestión nacional y provincial, hemos dado las herramientas que requirieron para hacer frente a la pandemia”, recordó Zimmermann y lamentó que “con esas herramientas, en lugar de acompañar a la sociedad en momentos tan difíciles, destruyeron la economía, cerraron las escuelas, gestionaron mal las vacunas, hacían fiestas en Olivos y vacunaban a militantes, familiares y amigos, solo por mencionar algunas de las barbaridades que nos enteramos”.

“La CGT y UIA coincidieron en la necesidad de reconvertir los planes sociales, sin embargo el proyecto que presentamos con amplio apoyo de senadores de todo el país no fue tratado todavía”, lamentó el dirigente radical y agregó que “no digo que nuestras propuestas deban convertirse en Ley pero el oficialismo debe abrir la posibilidad de debatir los proyectos que necesita nuestro país, enriquecerlo, modificarlo si hace falta y dejar de lado la agenda de a Vicepresidente que solo busca salvarse de sus causas judiciales”.

Finalmente, Zimmermann confesó que espera que “el gobernador Capitanich entienda esta situación y atienda los reclamos de docentes, personal de salud y seguridad, de una sociedad que está harta de los cortes de rutas y calles, porque a pesar de que sus errores nos beneficien electoralmente, hay un pueblo que sufre”.