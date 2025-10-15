ZDERO REACTIVÓ LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº6: “ESTE GOBIERNO VA A DEFENDER LOS INTERESES DE LOS CHAQUEÑOS”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero encabezó la reactivación de la pavimentación de la Ruta Provincial Nº6, una obra clave para el sector productivo del Sudoeste chaqueño.

“Desde la gestión seguiremos trabajando en obras trascendentales, para que Chaco pueda seguir avanzando. Somos un gobierno que va a defender los intereses de los chaqueños”, sostuvo el mandatario. La Ruta Nº6 tiene una extensión total de 43 kilómetros, de los cuales restan pavimentar 33 kilómetros. La ejecución estará a cargo de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), mientras que el financiamiento proviene del gobierno nacional. “Soy de los que creen que debemos tender puentes; que se puede tener diferencias, pero debemos trabajar espalda con espalda por el crecimiento del país, para que el desarrollo nos abrace a los chaqueños”, expresó el gobernador.

UNA OBRA ESTRATÉGICA PARA EL SUDOESTE PRODUCTIVO

Zdero destacó la importancia de contar con rutas en buenas condiciones para atraer inversiones y potenciar el desarrollo agroindustrial. Recordó además que la pavimentación de la Ruta Nº6 responde a un compromiso asumido con el sector productivo. “Era un reclamo de entidades productivas y económicas, y hoy estamos cumpliendo con la palabra empeñada”, remarcó.

Del acto participaron los intendentes Omar Machuca (Las Breñas) y Rubén Rach (Charata); el administrador de la DVP Omar Canela; el presidente del Consorcio Caminero Nº31 de Las Breñas, Rubén Fernández; además de productores, vecinas y vecinos de la zona.

BENEFICIO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

Rubén Fernández recordó que la Ruta Provincial Nº6 fue construida hace 50 años por iniciativa de instituciones y cámaras de comercio de la región. Explicó que la traza se extiende desde la Escuela Primaria de Pampa Carnevale hasta el acceso Norte de Las Breñas, y desde allí hasta el límite con Santiago del Estero.

“Esta obra permitirá transportar de forma rápida y segura la producción del Sudoeste, el punto productivo más importante del Chaco”, destacó.

VALORACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

El intendente de Las Breñas, Omar Machuca, valoró el compromiso del gobierno provincial: “Gracias gobernador por el compromiso, esfuerzo y coraje, porque no son tiempos fáciles para los argentinos”, afirmó.

En tanto, el intendente de Charata, Rubén Rach, resaltó la trascendencia de la obra: “La pavimentación de la Ruta Nº6 será clave para el sector agropecuario, que podrá sacar su producción de forma más rápida y segura”, concluyó.

