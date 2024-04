ZDERO DIO UN «FIRME ACOMPAÑAMIENTO» A LA LEY BASES DE MILEI Y SE REFIRIÓ AL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Si bien el mandatario no planteó la posición particular de Chaco, indicó que «algunas provincias en particular están planteando de que el piso de Ganancias sea más alto». Sobre los «superpoderes» para Milei, dijo:»¿Cuál es el problema en poder dar la posibilidad de que el Presidente tenga las herramientas?».

Tras el encuentro que el Gobierno nacional mantuvo con mandatarios provinciales, Leandro Zdero dio buenas señales para alcanzar acuerdos y ratificó el «firme acompañamiento» de su gestión a la Ley Bases impulsada por el Presidente Javier Milei.

«Hemos manifestado siempre la voluntad de construir y de contribuir a que al gobierno le vaya bien. Claramente en la reunión de hoy hemos expresado nuestro acompañamiento a la Ley Bases, claro que hay algunos temas que se discuten, pero hay un firme acompañamiento a efectos de que el Gobierno tenga las herramientas para gobernar y que a los argentinos les vaya mejor «, indicó durante una entrevista en LN+.

Uno de los temas discutidos tiene que ver con el impuesto a las ganancias. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, se comprometieron a revisar el piso del tributo, punto conflictivo en el debate legislativo. La discusión sobre el paquete fiscal se relaciona estrechamente con las leyes fundacionales de Javier Milei en el Congreso. Los gobernadores pidieron elevar el piso por encima del mínimo de 1,2 millones, pero en la Casa Rosada fueron más cautelosos y solo admitieron que «evaluarán una nueva propuesta».

Varios mandatarios manifestaron voluntad de acompañar el proyecto Bases, pero condicionaron el respaldo a cumplir sus exigencias fiscales, y algunos se fueron con sabor a poco por la falta de definiciones concretas.

Zdero confirmó que uno de los puntos de discusión principal tiene que ver con eso: «Algunas provincias en particular están planteando de que el piso sea más alto, pero vamos con la idea de acompañar». En ese sentido, al plantear que hay tratativas con bloques políticos y con gobernadores, dijo que lo que falta es «afilar la letra fina».

Tras referirse a Ganancias, el gobernador de la provincia indicó que «en todos los otros temas estamos dispuestos a acompañar». Allí, el periodista Luis Majul consultó si eso alcanzaba a «superpoderes, facultades delegadas, privatizaciones». «Privatizaciones se ha achicado mucho», contestó Zdero y siguió: «Lo que tiene que ver con los poderes que se le da un presidente… se lo dieron a Néstor, se lo dieron a Cristina, se lo dieron a Mauricio Macri, se lo dieron a Alberto. ¿Cuál es el problema en poder dar la posibilidad de que el presidente tenga las herramientas?».

También expresó que «el tema de las cajas» de jubilaciones es un problema para 13 provincias, entre ellas Chaco. «Seguimos pasando nuestro dinero a través de los impuestos a ANSES, ahora hace tres meses que no estamos recibiendo la partida para la compensación de las cajas previsionales, en los cuales nos hacemos cargo de los jubilados».