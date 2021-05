ZDERO: «DESTACO LA VALENTÍA DE LOS COMERCIANTES POR DEFENDER SUS DERECHOS»

El diputado provincial Leandro Zdero resaltó la presentación ante la Justicia de los comerciantes en defensa de sus fuentes laborales. Un grupo de trabajadores de la actividad privada debieron recurrir, nuevamente este año, a esta instancia judicial ante las nuevas restricciones que generó el cierre de sus comercios el cual les provocó un grave daño económico siendo la fuente principal de sus ingresos.



En este sentido, Zdero manifestó: “Destaco la valentía de los comerciantes en favor del trabajo, los acompaño en su decisión porque son los que producen y mueven la economía, día a día, y cerrar todo ya lo sabemos por experiencia que NO es la solución. Lo que necesitan es libertad para trabajar, más inmunización y acompañamiento a los trabajadores que evite el cierre de sus actividades y de sus locales”.

TIENEN DERECHO A TRABAJAR

“¿Cómo es posible que un trabajador tenga que esconderse para ir a trabajar o no le permitan circular para ofrecer sus productos? A diario, se rompen el lomo de sol a sol, para trabajar honestamente y llevar el alimento a su familia. Tienen que mantener sus negocios, los puestos de trabajo, pagar la luz, el agua, los impuestos ¿Cómo quieren que lo hagan?- agregó.

EL GOBIERNO DEBE DEJAR DE IMPROVISAR

“Por eso, valoro esta decisión de recurrir a la instancia judicial, como última opción, ya que el estado no les brinda soluciones, han tratado por todos los medios de ser escuchados y necesitan de sus ingresos para poder sobrevivir. No se les puede negar el derecho constitucional de trabajar” – concluyó el legislador.

