VIOLACIÓN GRUPAL EN PALERMO: UNO DE LOS ACUSADOS ADMITIÓ QUE BESÓ A LA VÍCTIMA PERO AFIRMÓ QUE NO ENTRÓ AL AUTO

Uno de los seis detenidos por la violación grupal en Palermo amplió su declaración indagatoria, remarcó que es inocente justificó que tocó a la víctima, pero afirma que no conocía lo que sucedía dentro del auto.

Se trata de Thomas Domínguez, de 21 años, imputado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas” y por “lesiones leves” que le provocaron a uno de los testigos.

El joven presentó su descargo por escrito y se negó a contestar las preguntas del juez y el fiscal. “Niego categóricamente todos y cada uno de los hechos que me incriminan en la presente causa, en virtud que me considero totalmente ajeno al reproche penal que se me intenta adjudicar”, afirmó según lo publicado por la agencia Télam.

Las cámaras de seguridad del kiosco muestran cómo Domínguez besó y tocó a la víctima. Él lo justificó diciendo que lo hizo porque tuvieron “un cruce de miradas” y porque sintió “interés mutuo”, y para justificar los manoseos aseguró que la joven “estaba a gusto”.

Puntualmente sobre lo que ocurría en el auto dijo que no entró y que “no estaba al tanto de lo que pasaba en el vehículo”.

