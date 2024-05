VILLA RÍO BERMEJITO: LE ROBARON UN COMERCIANTE DOS VECES EN MENOS DE DIEZ DÍAS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El comerciante denuncio que a horas de la mañana tomo conocimiento por parte de su vecino que personas que desconocen la identidad ingresaron a su negocio de nombre “ LA VICTORIA” ubicado en Barrio Norte, donde constato que violentaron la puerta principal ingresaron a su local de donde le sustrajeron Gorras con estampados de diferentes colores, sin marca, (10) Sombreros con guardanuca, de tela lisos tipo grafas, mercaderías comestibles varias, (02) Maquinas de cortar cabellos origen chino, marca no recuerda, color gris, bijouterie de acero quirúrgico, (02) juegos de ollas de 5 piezas material aluminio, teflonadas no recuerda marca, Ropas Usadas varias que comercializaba, varios pares de ZAPATILLAS marca no recuerda, unisex talle de 38 a 42, tipo lona, y zapatillas par niño calce de 27 al 33, Marca Super Star.