VILLA RIO BERMEJITO CUENTA, POR PRIMERA VEZ, CON CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

Un grupo de personas de Villa Rio Bermejito se capacitaron durante el año 2022 para llevar adelante la tarea de bomberos. La localidad no contaba con un equipo de voluntario que puedan ayudar en situaciones extremas, por lo que varios jóvenes con un gran espíritu de servicio al prójimo y con la guía de un ex servidor público, Suboficial Mayor de la Policía del Chaco, Ángel SANDOVAL tomaron la iniciativa de formar un cuerpo de bomberos voluntarios, siendo los primeros en la historia de la localidad turísticas.



Por tratarse de una asociación civil, varios fueron los trámites y gestiones que debieron realizar para ser reconocidos como tales y a partir del pasado 19 de Mayo fue reconocida por el organismo que regula y nuclea la actividad, la operatividad del grupo, es decir la capacidad y permiso de intervención oficial; así es que en este momento son 9 las personas que integra la agrupación local, con dos equipamientos completos para realizar el trabajo y cuentan con un edificio para el cuartel que fue cedido en préstamo por una familia de P. R. Saenz Peña.

El trabajo, por el momento, lo realizan en forma articulada con la policía y el municipio que aportan sus vehículos y de quienes, también, reciben colaboración con personal.

Los integrantes del cuerpo de bomberos voluntarios, no percibe ningún tipo de sueldo o pago por el servicio que prestan, son realmente VOLUNTARIOS, no obstante el cuartel recibe fondos una vez al año mediante un subsidio que viene destinado para cada cuartel y sirven para la adquisición de equipamiento, movilidad, combustible, entre otras necesidades.

Naturalmente, tales fondos no son suficientes teniendo en cuenta las necesidades de esta creciente institución por lo cual, el personal, realiza trabajos de recaudación de dinero para cooperar con este ingreso. Durante el transcurso del año, se realizaron dos ventas de bonos, con premios donados por diferentes casas comerciales y se tiene previsto realizar una campaña de captación de socios permanentes que quieran aportar con una cuota mensual para ayudar a sostener a la institución.

Relacionado